Авиакомпания откресливается от самолетов

По данным “Ъ”, контракт S7 c Государственной транспортной лизинговой компанией на массовые поставки Ту-214 оказался под вопросом из-за отсутствия гарантий модернизации кабины под двухчленный экипаж, минимизации простоя и улучшения летно-технических характеристик (ЛТХ). Другая проблема — в отсутствии субсидии, которая бы снизила цену самолета с почти 9 млрд руб. хотя бы на треть. В S7 все еще рассчитывают на контракт, но, по мнению экспертов, чем дальше оттягивается авансирование, тем ниже шансы завода на выход в серийное производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для S7 в кабинах Ту-214 оказалось слишком много кресел

Фото: Нина Падалко / РИА Новости Для S7 в кабинах Ту-214 оказалось слишком много кресел

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Твердый контракт S7 с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на поставку до 100 самолетов Ту-214 может быть сорван или пересмотрен до минимального количества самолетов, рассказали источники “Ъ” в авиапроме. По их данным, ключевые причины в неготовности производителя — Казанского авиазавода (КАЗ) — зафиксировать в контракте модернизацию кабины под двухчленный экипаж, а также гарантировать сроки улучшения ЛТХ и минимизировать простой самолета на обслуживание. Также препятствием остается отсутствие субсидии на закупку самолетов.

Контракт S7 должен быть утвержден и подписан до конца 2026 года. Это предусмотрено меморандумом, который авиакомпания подписала с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК; входит в «Ростех») осенью 2024 года на площадке КАЗ. В феврале 2026 года был подписан трехсторонний меморандум с участием ГТЛК. В июле глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что речь идет о 70–100 машинах для S7. На «Иннопроме» 10 июля он отмечал, что в интересах S7 нужно доработать Ту-214 для перехода на экипаж без бортинженера. О том, что кабина Ту-214 будет дорабатываться, чтобы снижать издержки эксплуатации, в интервью “Ъ” также говорил первый вице-премьер Денис Мантуров (см. “Ъ” от 3 июня). В Минпромторге комментарий не предоставили.

Требование модернизировать кабину Ту-214 впервые в конце 2022 года обозначили в «Аэрофлоте», который собирался заказать 40 самолетов. Но в 2024 году группа отказалась от закупки Ту-214 и SJ-100, полностью переориентировав заказ на МС-21 (см. “Ъ” от 7 июня 2024 года).

В S7 заявили “Ъ”, что обсуждение поставок продолжается, детализируется техзадание, прорабатываются финансовая модель эксплуатации «и все сопутствующие логистические процессы». О «срыве переговоров речи не идет», говорят в компании. Там подтвердили, что целевой для перевозчика является модификация самолета с двухчленной кабиной экипажа, но в S7 допускают возможность получения первых машин с трехчленным экипажем. В ОАК сказали, что финальные параметры сделки будут утверждены в контракте до конца года, не ответив на вопросы о стоимости и ЛТХ самолета. В корпорации добавили, что силами АО «Туполев» ведутся работы по созданию версии самолета Ту-214 с двухчленным экипажем. В ГТЛК сообщили “Ъ”, что самолеты будут переданы в финансовый лизинг (после которого станут собственностью S7) и их задача — «в соблюдении баланса интересов сторон: потребностей лизингополучателя и возможностей производителя». Стоимость поставки в компании раскрывать не стали, заявив, что условия будут эксклюзивными с учетом общего объема партии.

В Комплексной программе развития авиаотрасли от 2022 года планировалось, что первые Ту-214 начнут поступать заказчикам с 2023 года. Но, как писал “Ъ”, на стапельном производстве КАЗ не смогли выдержать сроки, строительство новых мощностей пока не завершено, а сам завод загружен гособоронзаказом. Глава ОАК Вадим Бадеха в интервью ТАСС в июне говорил, что первые 4 Ту-214 для госавиации будут сданы в 2026 году, еще 8 — в 2027 году и далее планируется выпуск до 20 машин в год.

По данным источников “Ъ” в отрасли, исходно предполагалось, что S7 получит Ту-214 по той же цене, что и «Аэрофлот»: до 3,3 млрд руб. за борт. Но, говорят собеседники “Ъ”, компания не стала авансировать поставку, поскольку детали не были согласованы, и первые Ту-214 после поставленных для нужд госавиации перераспределены между Red Wings (входит в «Ростех») и «Якутией».

В ОАК уточнили, что лизингодателем выступит «Авиакапитал-Сервис» «Ростеха» и производство этих самолетов идет по графику. Таким образом, S7 может начать получать первые Ту-214 не ранее конца 2029 года. Минпромторг, по данным источников “Ъ”, рассчитывает получить субсидию, чтобы снизить цену Ту-214 для заказчиков с 8,9 млрд руб. до примерно 6 млрд руб. Отдельно обсуждается дополнительное финансирование на модернизацию кабины. По информации одного из источников “Ъ”, на это требуется свыше 20 млрд руб.

Вопрос модернизации кабины Ту-214, по мнению источников в авиапроме, решаем. По словам собеседников “Ъ”, КАЗ сможет адаптировать проект сертифицированного в 2013 году ульяновским «Авиастар-СП» Ту-204СМ, который не пошел в серию, но предусматривал двухчленную кабину. Ключевая сложность же, по мнению собеседников “Ъ”, в наличии финансирования на пересмотр и улучшение графика техобслуживания самолетов, чтобы сократить время простоя. Другой нерешенный вопрос касается подготовки бортинженеров, программа которой до сих пор не запущена и не определены ее источники финансирования.

Наиболее дорогостоящая часть касается летной практики протяженностью 50 часов. На один самолет требуется пять-шесть экипажей. При потреблении самолетом более 3 тонн авиакеросина в час летная практика для шести бортинженеров потребует от 90 млн руб. без учета зарплат пилотов. На 10 самолетов потребуется от 900 млн руб. Часть расходов покроет демпфер. Но в любом случае перевозчик вряд ли будет готов взять на себя эти затраты, считает источник “Ъ”.

Один из собеседников “Ъ” полагает, что S7 законтрактует тот объем бортов, которого будет достаточно с точки зрения авиапрома и стремления подстраховаться на случай дефицита парка. Вопрос цены, добавляет источник, не станет проблемой, учитывая готовность S7 выкупать и восстанавливать старые Airbus в условиях простоя собственных A320neo (см. “Ъ” от 21 мая). Но в отсутствие подвижек с поставками Ту-214 перевозчик сможет перепродать слоты на них другим авиакомпаниям, допускает источник “Ъ”. У ОАК, по его словам, нет своих оборотных средств на радикальную модернизацию кабины и ЛТХ Ту-214, но есть возможность передать все самолеты в Red Wings, которая «возьмет все, что дадут».

Некоторые источники “Ъ” полагают, что S7 вслед за «Аэрофлотом» может переориентировать заказ на МС-21. По их словам, производство этих самолетов после 2032 года, даже с учетом 200 бортов для «Аэрофлота», будет недозагруженным. Но другие собеседники “Ъ” считают, что Ту-214 с большей вместимостью и дальностью полета более привлекательная для S7 машина, чем МС-21.

Основная проблема ОАК сегодня — кассовый разрыв по гражданским программам самолетостроения, говорит исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. «Для решения этой задачи важно как можно скорее авансировать из бюджетных средств запуск производства, пусть и небольшой серии, но прямо сейчас»,— полагает он. Кроме того, с точки зрения экономики производства гораздо важнее стабильность и ритмичность, нежели высокие пиковые объемы выпуска продукции. «Лучше стабильно производить 4–12 самолетов в год, чем выйти на пиковую серию в 20 машин, но потом уйти в простой»,— заключает господин Пантелеев.

Айгуль Абдуллина