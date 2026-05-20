Airbus возвращается в Сибирь

Как выяснил “Ъ”, S7 оформила финансовый лизинг на два самолета А321, четыре года простаивавших у Red Wings. Структуры Росавиации урегулировали сделку с иностранным экс-владельцем и перевели самолеты в российскую собственность. Сделка, по данным “Ъ”, обошлась приблизительно в 2 млрд руб. Авиакомпания планирует восстановить и вернуть самолеты к полетам уже этим летом. Урегулирование по оставшимся у Red Wings шести самолетам может произойти до конца года, но в экономической целесообразности восстановления части из них в отрасли сомневаются.

Как стало известно “Ъ”, дочерняя структура Росавиации «НЛК Финанс» приобрела два 20-летних Airbus А321, прежде принадлежавших ирландской AerCap. Самолеты с 2022 года простаивали в парке Red Wings и перейдут к S7. Сделка страхового урегулирования через компанию НСК, по данным “Ъ”, обошлась примерно в 2 млрд руб. с привлечением собственных средств перевозчика.

На днях, по данным близкого к Минтрансу собеседника “Ъ”, S7 начала процесс регистрации воздушных судов (ВС) в российском реестре. В 2023 году компания перевела в российскую собственность 45 ВС, став крупнейшей после «Аэрофлота» авиакомпанией с «очищенным» от двойной регистрации парком.

По данным источников “Ъ”, компания планирует восстановить летную годность ВС уже в августе. Параллельно продолжается обсуждение страхового урегулирования по шести оставшимся у Red Wings Airbus.

В Росавиации сделки страхового урегулирования не комментируют, в Red Wings оперативный комментарий не предоставили. В S7 подтвердили “Ъ” заключение договоров финансового лизинга (после которого ВС станут собственностью компании) двух Airbus A321 и планы ввести их в расписание «к концу календарного лета». «Наши инженеры уже занимаются приведением воздушных судов в состояние летной годности, и у S7 Group есть все необходимое, чтобы сделать это качественно и своими силами»,— сообщили в компании.

Как писал “Ъ”, обсуждение сделки стороны начали в прошлом году (см. “Ъ” от 22 января). Шесть оставшихся самолетов принадлежат еще трем иностранным лизингодателям — DAE Capital, ACG (Aviation Capital Group) и Castlelake. По большинству из них согласование условий сделок находится в высокой стадии готовности и, по мнению источников “Ъ”, завершение возможно до конца года.

По словам двух собеседников “Ъ” в отрасли, S7 планирует восстановить все восемь самолетов. Но ряд других источников сомневается, что восстановление некоторых из шести ВС имеет экономический смысл из-за высокой стоимости работ и комплектующих. По данным “Ъ”, по этой причине «Аэрофлот» отказался от идеи урегулировать правоотношения по этим ВС в 2023 году.

Но по состоянию на 2026 год эти восемь самолетов в процентном соотношении к общему парку имеют больше ценности для S7, чем для «Аэрофлота», отмечает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Кроме того, вопрос экономической целесообразности восстановления отдельных самолетов или их использования в качестве донорских, по его словам, «может решаться только после глубокой технической оценки». К тому же в случае с возрастным парком семейства Airbus нет критических проблем с поиском комплектующих деталей, добавляет эксперт.

Сама Red Wings еще в марте 2022 года намеревалась вернуть эти восемь самолетов зарубежным собственникам и запросила разрешение правительственной комиссии на вывоз (см. “Ъ” от 22 марта 2022 года). Но, по данным “Ъ”, входящая в комиссию ФСБ не согласовала возврат самолетов, обосновав это «предотвращением нанесения ущерба безопасности РФ».

В Red Wings объясняли отказ от эксплуатации Airbus переходом на исключительно отечественную технику, продолжая при этом полеты на трех Boeing 777. Однако, по данным “Ъ”, ключевой причиной были опасения ареста SSJ100 Red Wings за рубежом, а также угроза потери рейсов в Израиль и Грузию.

У S7 в парке 105 ВС, из них 69 Airbus: на крыле, согласно Flightradar24, остается 36 самолетов, включая 16 A320, 11 А321 и 3 А319. Наиболее сложная ситуация с A320/A321neo: из 39 машин не летает 33 ВС. Как писал “Ъ”, все российские и международные эксплуатанты столкнулись с невозможностью ремонтировать двигатели на самолеты семейства neo от P&W (PW1000G, GTF; см “Ъ” от 21 ноября 2024 года). Двигатели V2500 от IAE, установленные на бывших в парке Red Wings A321, довольно распространенные на мировом вторичном рынке, говорит Олег Пантелеев. И хотя, в отличие от CFM-56 (самые распространенные для Airbus), S7 не сможет выполнять самостоятельные ремонты этих двигателей, «это не настолько проблемный актив, как двигатели P&W для семейства neo».

Айгуль Абдуллина