Министр обороны Израиля прокомментировал смерть сенатора Грэма

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что «глубоко опечален» новостями о смерти американского сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов). Такое заявление господин Кац сделал в соцсети X.

Министр добавил, что сенатор был одним из «самых сильных и непоколебимых сторонников» Израиля. По словам господина Каца, Линдси Грэм регулярно выступал в защиту безопасности Израиля и его права на самооборону.

«После событий 7 октября 2023 года он неоднократно приезжал в Израиль, плечом к плечу поддерживая наш народ и демонстрируя необычайную солидарность и непоколебимую дружбу. Его неоднократные визиты в один из самых мрачных периодов истории Израиля отражали его глубокую приверженность еврейскому государству», — подчеркнул глава Минобороны Израиля.

Ранее в офисе сенатора сообщили о его смерти. Линдси Грэм скончался вечером 11 июля, ему был 71 год. Он представлял Южную Каролину в Сенате США с 2003 года и с января 2025 года возглавлял бюджетный комитет верхней палаты Конгресса. Сенатор был известен жесткой риторикой в адрес России, выступал за усиление санкций и поддерживал идею силового давления на Иран.

Телеканал NBC утверждает, что причиной смерти Линдси Грэма мог быть сердечный приступ. Накануне к дому сенатора на Капитолийском холме в Вашингтоне выезжали экстренные службы.