Мошенничество оказалось растратой

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела бывшего гендиректора крупнейшего в мире производителя титана ПАО «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина. Если сначала ему инкриминировалось мошенничество при закупке сырья, то теперь — растрата, а ущерб по делу вырос с 5,1 млрд до 6,5 млрд руб. Защита другого фигуранта, американского бизнесмена Игоря Райхельсона, утверждает, что его участие в предполагаемом преступлении стало «еще более сомнительным». Адвокаты просят Генпрокуратуру взять дело под свой контроль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший генеральный директор ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Михаил Воеводин (на заднем плане) в суде (август 2025 года)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бывший генеральный директор ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Михаил Воеводин (на заднем плане) в суде (август 2025 года)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, перед тем как СУ СКР по Свердловской области объявило Михаилу Воеводину об окончании основных следственных действий, оно 15 мая переквалифицировало инкриминируемое ему преступление с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) на ч. 4 ст. 160 УК (особо крупная растрата). После этого фигурант и его адвокат приступили к ознакомлению с делом, фабула которого подверглась значительным изменениям.

Согласно первоначальной версии следствия, организованная группа, созданная бывшим гендиректором ПАО «ВСМПО-Ависма» Михаилом Воеводиным, причинила ущерб госкорпорации, а также ее акционеру — ГК «Ростех» при закупке в 2016–2020 годах титаносодержащего лома и отходов по завышенным ценам.

Следствие полагало, что это стало возможным после того, как Михаил Воеводин организовал поставку «Ависме» сырья, которое закупалось у основанных Игорем Райхельсоном швейцарских компаний Interlink Metals and Chemicals AG и TAVA Titanium SA за рубежом и поставлялось в адрес «подконтрольных» ему ООО «НПО "Вторпромресурсы"» (ООО НПО ВПР) и ООО «Торгово-промышленный вектор» (ООО ТПВ), директорами которых были Евгений Лысенко и Андрей Орлов. Эти компании перерабатывали лом в шихту и отгружали «ВСМПО-Ависма» для производства в России титана.

Следствие утверждало, что сырье закупалось у этих компаний дороже как минимум на 25%, нежели у основного российского поставщика шихтовых заготовок ООО «РегионПром». Первоначально в СКР сочли, что разница в 1,5 млрд руб. была похищена.

Затем следствие говорило о хищении 5,1 млрд руб. В окончательной же редакции обвинения вышеназванные организации уже не называются подконтрольными Игорю Райхельсону, а следствие пришло к выводу, что госкорпорация «могла произвести» сырье «собственными силами», без контрагентов, сэкономив таким образом в 2015–2020 годах 6 млрд 595 млн руб.

При этом закупка сырья «по завышенным ценам» привела к растрате средств госкорпорации: 4 млрд 21 млн руб.— через ООО НПО ВПР, 1,1 млрд руб.— через ООО ТПВ и еще 1,4 млрд руб.— через новосибирский Экспериментальный завод титановых сплавов (ООО ЭЗТС). Если ранее в качестве обвиняемых по делу проходили Михаил Воеводин, Игорь Райхельсон, Евгений Лысенко и Андрей Орлов, то теперь к ним добавилось «неустановленное лицо из числа руководителей ООО ЭЗТС».

Как удалось узнать “Ъ”, дело в отношении Евгения Лысенко, заключившего с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, выделено в отдельное производство и будет рассмотрено отдельно в особом порядке. Дело же в отношении скончавшегося в сентябре 2021 года Андрея Орлова прекратили в апреле этого года по не реабилитирующему фигуранта основанию, после того как его вдова согласилась на это.

Находящийся в СИЗО Михаил Воеводин и заочно арестованный Игорь Райхельсон вину отрицают.

Проживающий за рубежом предприниматель через своих адвокатов направил обращение (имеется в распоряжении “Ъ”) на имя генпрокурора Александра Гуцана, в котором просит взять расследование дела под свой контроль. В нем защита утверждает, что переквалификация действий Михаила Воеводина и вменение тому в вину должностного преступления «не устраняют имеющиеся противоречия и не восполняют отсутствие доказательств причастности Райхельсона к инкриминируемым деяниям, а, напротив, делают его участие в предполагаемом преступлении еще более сомнительным».

Защита указывает, что «растрата» предполагает совершение хищения лицом, которому имущество было вверено. Адвокат Роман Бубнов отмечает, что его подзащитный не являлся работником корпорации, не обладал полномочиями по распоряжению ее имуществом и не имел доступа к ее средствам, которые следствие считает предметом преступления. Он утверждает, что следствием по-прежнему не представлено доказательств того, что Игорь Райхельсон и Михаил Воеводин состояли в преступном сговоре.

«По существу следствие рассматривает в качестве участников растраты лиц, представляющих независимые коммерческие организации, экономической целью деятельности которых является получение прибыли от реализации собственной продукции или услуг»,— говорится в обращении, в котором отмечается, что стремление получить прибыль само по себе «не образует признаков хищения».

По словам адвоката Бубнова, выдвинутое против его клиента обвинение основано лишь на показаниях «досудебщика» Евгения Лысенко, который является заинтересованным лицом, так как он «имеет долговые обязательства перед зарубежными контрагентами в размере более $5 млн», а также на результатах судебной бухгалтерской экспертизы, проведенной в Уральском филиале судебно-экспертного центра СКР. Последняя установила ущерб, который представляет собой разницу между ценой приобретения корпорацией шихтового материала у контрагентов и некой условной ценой производства аналогичной продукции самой корпорацией «ВСМПО-Ависма».

Однако, как указывает защита, при постановке вопросов эксперту не было учтено главное: имелась ли у корпорации реальная возможность самой произвести сырье определенных технических свойств и характеристик в объемах, необходимых для исполнения контрактных обязательств.

«Указанный вопрос никем не исследовался, и по этой причине обвинение содержит неподтвержденное указание на то, что корпорация могла произвести продукцию своими силами, без приведения каких-либо убедительных доказательств наличия необходимых для этого производственных мощностей, сырья, трудовых ресурсов, достаточных для выполнения обязательств корпорации перед контрагентами»,— говорится в обращении.

Защита также ссылается на альтернативное заключение, сделанное специалистом в области производства и продажи титана Мэтью Шминком, который пришел к выводу, что даже с учетом цен, по которым ВСМПО закупало шихту у российских компаний, прибыль корпорации, по данным таможенной статистики, составляла более 40% на одних только заготовках, а «цена, выставленная корпорации, наряду с расходами, понесенными на переработку данного лома в пригодное для плавки сырье, соответствовала рыночному уровню в рассматриваемый период».

Таким образом, защита считает, что следствие не доказало причинение ущерба корпорации, который является одним из «обязательных признаков состава преступления».

Сам Игорь Райхельсон заявил “Ъ”, что уголовное дело привело к ряду исков компании Interlink за рубежом (в основном в США и Швейцарии) к «ВСМПО-Ависма». Бизнесмен утверждает, что ответчик нарушил мировое соглашение, заключенное в 2020 году. По его условиям, стороны обязались не инициировать ни уголовные, ни гражданские разбирательства против друг друга, утверждают в Interlink. В свою очередь, в «ВСМПО-Ависма» называют заявление о нарушении соглашения голословным.

В «ВСМПО-Ависма» на запрос “Ъ” сообщили, что в настоящее время считают преждевременным комментировать дело, так как «следственные и судебные процедуры не завершены». «Давать какие-либо оценки на этом этапе преждевременно. В целом считаем некорректным комментировать ход дела, так как этот вопрос находится в компетенции следственных органов»,— подчеркнули в госкорпорации.

Адвокат Михаила Воеводина Павел Лапшов воздержался от комментариев.

Мария Локотецкая