Из титана льют новые дела

СКР заочно предъявил обвинение американскому бизнесмену и музыканту Игорю Райхельсону по уголовному делу о предполагаемом хищении 1,5 млрд руб. при закупке сырья крупнейшим в мире производителем титана ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"». Фигурант отрицает свою вину, связывая привлечение к уголовной ответственности с гражданским процессом, инициированным против корпорации в Швейцарии. В рамках него, по данным СМИ, были якобы арестованы счета «ВСМПО-Ависма». Сама компания данную информацию опровергает. Как удалось узнать “Ъ”, речь идет о блокировании более $20 млн на счетах дочерней компании «Ависмы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен и музыкант Игорь Райхельсон

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ Бизнесмен и музыкант Игорь Райхельсон

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

По данным “Ъ”, постановление о привлечении гражданина США Игоря Райхельсона в качестве обвиняемого было вынесено следственным управлением СКР по Свердловской области еще 24 июня этого года. Ему инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Спустя два дня, как писал “Ъ”, Дорогомиловский райсуд Москвы санкционировал арест бывших гендиректора ПАО «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина и руководителя ООО «НПО "ВторПромРесурсы"» Евгения Лысенко, которым вменили мошенничество. Обоих отправили в Екатеринбург, где на днях суд продлил им аресты до конца октября.

Обвинение касается закупки в 2016–2020 годах корпорацией «ВСМПО-Ависма» сырья — шихтовых заготовок по завышенным, как полагает следствие, ценам. Они, по версии СКР, действовали «в сговоре» с господином Райхельсоном. Следствие утверждает, что договоры на поставку материала заключались с подконтрольными ему ООО «Торгово-промышленный вектор» и НПО «ВторПромРесурсы» по завышенным ценам — в среднем по 898 руб. за 1 кг. При этом у основного поставщика шихтовых заготовок ООО «РегионПром» корпорация закупала материал по средней цене 504 руб. за 1 кг. В этой связи в СКР сочли, что разница в 1 519 680 000 руб. была присвоена господином Райхельсоном «и иными неустановленными лицами», а корпорации «ВСМПО-Ависма» был причинен ущерб в особо крупном размере. Свою вину фигуранты не признали.

По данным “Ъ”, Михаил Воеводин уже проходил по двум уголовным делам о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), однако в 2021 и 2022 годах они были прекращены с назначением ему судебных штрафов в 80 тыс. и 90 тыс. руб.

Его третье дело было возбуждено по такой же статье УК. В ходе его рассмотрения в Верхнесалдинском райсуде Свердловской области представитель «ВСМПО-Ависма» дал показания против Игоря Райхельсона, после чего в сентябре 2024 года дело было возвращено прокурору. В дальнейшем из МВД его передали в СКР, который по выделенному материалу и возбудил новое дело о мошенничестве, пополнив его новыми фигурантами, включая американца.

Адвокат господина Райхельсона Роман Бубнов сообщил “Ъ”, что его подзащитный отрицает вину. В показаниях (имеются в распоряжении “Ъ”), данных за границей и направленных следствию, предприниматель пояснил, что с 2012 года работает консультантом в швейцарской компании Interlink Metals and Chemicals AG («Интерлинк»), которая занималась закупкой за рубежом и поставками титанового сырья для «ВСМПО-Ависма».

Господин Райхельсон отмечает, что никогда не контролировал деятельность НПО «ВторПромРесурсы» и ООО «Торгово-промышленный вектор», которые, по его словам, перерабатывали получаемый от «Интерлинка» лом в шихту и поставляли ее «Ависме».

Необходимость привлечения данных фирм бизнесмен объяснил следствию отсутствием у корпорации собственного производства для переработки титаносодержащего лома в шихтовые заготовки, а закупку сырья за рубежом у компании «Интерлинк» — жесткими международными стандартами качества, предъявляемыми к изделиям из титана, которые идут на экспорт — в США и страны Евросоюза.

По словам бизнесмена, экспортируемая «ВСМПО-Ависма» продукция использовалась преимущественно в самолетостроении, в том числе корпорацией Boeing, в которой «качество продукта является крайне важным вопросом».

В то же время, по его данным, ООО «РегионПром» поставляло сплавы исключительно для нужд российских контрагентов, а поэтому не могло соблюсти требования, предъявляемые зарубежными покупателями. «Сравнение следствием цен на титаносодержащее сырье российского происхождения (соответствующее стандартам ГОСТа) и титаносодержащее сырье зарубежного происхождения (соответствующее стандартам ASTM) является абсурдным, поскольку они имеют разный химический состав и, соответственно, различные потребительские свойства»,— подчеркнул фигурант, добавив, что отличие цены могло быть также связано не только с качеством металла, но и затратами на логистику, а также со сроками контрактов.

Обвинение фигурант назвал нелогичным. «Есть скрипка Страдивари стоимостью $18 млн, а есть скрипка мебельной фабрики им. Луначарского. И то и другое — скрипка, из того и из другого можно извлекать звуки, но их нельзя сравнивать. Однако в нашем случае следствие пытается это сделать, ставя знак равенства между сырьем российских и зарубежных поставщиков»,— заявил он “Ъ”.

Тем временем, по данным СМИ, швейцарский суд по иску компании «Интерлинк» наложил арест на счет «ВСМПО-Ависма». В самой корпорации это опровергли, отметив, что «"ВСМПО-Ависма" в рабочем режиме осуществляет все необходимые трансакции по банковским счетам и выполняет свои обязательства перед контрагентами и сотрудниками». Представляющий интересы корпорации адвокат Юрий Аксенов уточнил, что «речь идет не об аресте, а о ранее введенном временном ограничении на распоряжение частью дебиторской задолженности корпорации, находящейся в Швейцарии, которое на данный момент уже отменено тем же швейцарским судом».

Между тем адвокат господина Райхельсона Александр Забейда сообщил, что данная отмена была оспорена «Интерлинком» и «в настоящее время арест по решению суда продолжает действовать».

При этом, по данным “Ъ”, речь шла не об аресте средств на счетах самой корпорации, а о $20 млн ее дочерней организации — швейцарской компании «Тирус Инкорпорейтед».

Обеспечительная мера была наложена еще 20 декабря 2024 года судом округа Лозанна по иску «Интерлинка». Истец настаивает, что ответчик нарушил мировое соглашение с «ВСМПО-Ависма», заключенное 30 сентября 2020 года. По его условиям, стороны обязались не инициировать ни уголовные, ни гражданские разбирательства против друг друга, утверждают в «Интерлинке».

В свою очередь, в «ВСМПО-Ависма» назвали заявление о нарушении соглашения голословным. «Мы уверенно опровергаем эти утверждения и готовы представить в суде доказательства того, что именно "Интерлинк" является нарушителем»,— заявил “Ъ” адвокат корпорации Юрий Аксенов.

Он настаивает, что «именно компаниями, связанными с Райхельсоном, годами не выполняются условия мирового соглашения». «В течение трех лет компания "Интерлинк" не производит платежи на общую сумму более €4 млн за добросовестно поставленный корпорацией товар, уклоняясь от исполнения контрактных обязательств, законодательства и решений судебных органов Швейцарии, дважды подтвердивших обязанность "Интерлинка" выплатить задолженность подразделению корпорации за поставленную продукцию»,— говорится в заявлении корпорации, ранее поступившем в ответ на запрос “Ъ”. В нем подчеркивается, что «корпорация будет защищать себя от любой ложной информации и решительно отстаивать свои интересы, интересы своих работников и инвесторов всеми законными средствами в каждой юрисдикции, где это будет необходимо».

«Мы также намерены доказать и, безусловно, докажем, что нарушителем мирового соглашения является именно "Интерлинк" и связанные с ним лица»,— указано в ответе.

В свою очередь, защитник господина Райхельсона Роман Бубнов заявил, что намерен обжаловать возбуждение дела в отношении бизнесмена «во всех возможных инстанциях».

Мария Локотецкая; Николай Яблонский, Екатеринбург