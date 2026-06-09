ЕК предложила не менять потолок цен на российскую нефть до конца 2026 года

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила сохранить введенный ранее потолок цен ($44,10 за баррель) на российскую нефть до января 2027 года. Об этом она заявила на брифинге, представляя проект 21-го пакета антироссийских санкций.

«Механизм ценового потолка не был создан для ситуаций рыночных шоков, вроде того, что был вызван перекрытием Ормузского пролива. Поэтому мы предлагаем воздержаться от изменений до января следующего года. За это время рынок должен стабилизироваться»,— считает госпожа фон дер Ляйен (трансляция велась в ее аккаунте в X).

В 2025 году Евросоюз ввел механизм, по которому каждые полгода предельная цена на российскую нефть марки Urals автоматически устанавливается на 15% ниже среднерыночной. Как писал Bloomberg со ссылкой на источники, ЕС может заморозить потолок для нефти из РФ из-за роста мировых цен после возобновления конфликта на Ближнем Востоке.