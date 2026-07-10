Возвращение денежного короля

12 июля в Лас-Вегасе состоится один из наиболее интересных в году боев крупнейшего промоушена смешанных единоборств (MMA) UFC. Чемпионский пояс на кону в этом матче стоять не будет. Зато в октагоне появится Конор Макгрегор. Ирландец, которому будет противостоять Макс Холлоуэй, не дрался уже пять лет и все это время напоминал о себе разве что скандалами, но статуса одной из наиболее продающихся звезд не утратил. По словам главы UFC Дейны Уайта, турнир UFC 329, главным блюдом которого будет матч Макгрегор—Холлоуэй, уже стал самым успешным по поступлениям от продажи билетов в истории организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Базовый, без учета бонусов, гонорар Конора Макгрегора (на фото) за бой против Макса Холлоуэя составит $15 млн

Фото: Andrew Couldridge / Reuters Базовый, без учета бонусов, гонорар Конора Макгрегора (на фото) за бой против Макса Холлоуэя составит $15 млн

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Конору Макгрегору 14 июля исполнится 38 лет. В последний раз ирландец выходил на бой еще пять лет назад, когда в матче против Джастина Пуарье выступил настолько «удачно», что сломал ногу. Не оппоненту — себе. Вообще карьера Макгрегора еще с 2018 года, когда в его весовую категорию ворвался Хабиб Нурмагомедов (россиянин очень убедительно победил ирландца, отняв у него статус безусловного короля MMA), шла, казалось, под откос. И та сломанная в бою с Пуарье нога вроде бы ставила в ней точку. Да, с медийных радаров Макгрегор и после поражения не исчезал. Но в заголовки СМИ он попадал по поводам, никак не связанным со спортом.

В пятилетний отрезок простоя уместились и обвинения в сексуальном насилии (суд предписал выплатить потерпевшей от действий Макгрегора €250 тыс.), и просто странное поведение с сексуальным подтекстом (рэп-исполнительница по имени Азилия Бэнкс выложила в соцсетях фото, присланное ей Макгрегором, на котором он запечатлен с привязанной к гениталиям гантелей), и судебная тяжба из-за доли в компании по производству виски с бывшим другом и спарринг-партнером Артемом Лобовым, и даже попытка выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Ирландии.

Все это время Макгрегор стабильно отказывался считать себя бойцом-пенсионером, грозясь вот-вот вернуться.

Обычно это не более чем информационный шум, попытка чуть продлить время пребывания в кругу медийных личностей. Ну и заработать на этом.

Но Макгрегор действительно вернулся. Не так, наверное, ярко, как ему хотелось бы. Вообще-то ирландец обсуждал с руководством UFC возможность возобновления карьеры не где-нибудь, а в Белом доме. Но к турниру UFC Freedom 250, посвященному 250-летию независимости США и состоявшемуся 14 июня, в день рождения президента США Дональда Трампа, его не допустили. Может, зная непредсказуемость ирландца, не желая ставить под угрозу событие государственного масштаба, может, что вполне вероятно, желая выделить рестарт карьеры Макгрегора в отдельное шоу под условным названием «Возвращение». Интересно, что и соперника Макгрегору подобрали из его же прошлого — Макса Холлоуэя. С уроженцем Гавайев Макгрегор уже встречался в 2013 году и победил единогласным решением судей.

Если верен второй вариант, то он, похоже, сработал. Глава UFC Дейна Уайт заявил на пресс-конференции перед боем, что турнир UFC 329 побил рекорд организации по сборам с номерных, то есть топовых, турниров. Иными словами, Макгрегор все еще отлично продается.

По информации канадского журналиста Ариэля Хелвани, специализирующегося на освещении MMA, базовый, без учета бонусов, гонорар Макгрегора составит $15 млн.

О таких деньгах абсолютное большинство бойцов может только мечтать. Гонорар Холлоуэя составит только $3 млн. Сам он, не подтверждая конкретных цифр, все же отметил, что так много, как за предстоящий бой, не получал ни разу. А карьера у 34-летнего гавайца была вполне успешная. Да, рекорд не идеальный — 36 боев при девяти поражениях. Но он ведь тоже был чемпионом мира. Другое дело, что такого умения продавать себя, как у Макгрегора, у Холлоуэя, очевидно, нет. Зато, в отличие от Макгрегора, карьеру он не прерывал. Видимо, потому, что у него нет такой же финансовой подушки, как у Макгрегора, состояние которого оценивается не менее чем в $200 млн. Правда, в последнее время гаваец тоже выступал не лучшим образом — два поражения в трех боях.

Александр Петров