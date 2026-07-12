Глава Пентагона назвал удары по Ирану расплатой за выбор Тегерана

Составлено ИИ-Ассистентъ

Эта серия ударов является частью продолжающегося конфликта между США и Ираном. Ранее, 8 июля 2026 года, США и Иран уже возобновляли взаимные атаки, обвиняя друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании, который должен был стать основой для мирных переговоров. 7 июля США отозвали лицензию, разрешавшую операции с иранской нефтью, после атак на танкеры Катара и Саудовской Аравии в Ормузском проливе, ответственность за которые США возложили на Иран.

За несколько месяцев до этого, 28 февраля 2026 года, США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в ответ на что Иран атаковал Израиль и американские базы в Персидском заливе. В течение этого периода, 13 апреля 2026 года, США начали блокировать иранские порты и суда, нанеся удары по семи судам. Военная операция Израиля и США вызвала критику со стороны МИД Ирана, который заявил, что это сделало бессмысленными дальнейшие переговоры с Вашингтоном по ядерным вопросам. Генштаб Ирана в июне 2025 года заявлял, что удары США «развязали руки воинам ислама» для действий против интересов и армии США.