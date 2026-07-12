Глава Пентагона назвал удары по Ирану расплатой за выбор Тегерана
Глава Пентагона Пит Хегсет прокомментировал начало новой серии ударов США по Ирану. Он заявил, что Иран расплачивается за «неудачный выбор».
«Иран сделал неудачный выбор. Теперь он расплачивается»,— написал господин Хегсет в соцсети X в ответ на публикацию Центрального командования ВС США (CENTCOM) о новой серии ударов по Ирану.
В публикации CENTCOM указано, что удары США стали ответом на удар Ирана по контейнеровозу GFS Galaxy, который проходил через Ормузский пролив. На судне начался пожар, машинное отделение получило значительные повреждения. Один член экипажа пропал без вести.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива «до окончания вмешательства США в регионе».
Эта серия ударов является частью продолжающегося конфликта между США и Ираном. Ранее, 8 июля 2026 года, США и Иран уже возобновляли взаимные атаки, обвиняя друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании, который должен был стать основой для мирных переговоров. 7 июля США отозвали лицензию, разрешавшую операции с иранской нефтью, после атак на танкеры Катара и Саудовской Аравии в Ормузском проливе, ответственность за которые США возложили на Иран.
За несколько месяцев до этого, 28 февраля 2026 года, США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в ответ на что Иран атаковал Израиль и американские базы в Персидском заливе. В течение этого периода, 13 апреля 2026 года, США начали блокировать иранские порты и суда, нанеся удары по семи судам. Военная операция Израиля и США вызвала критику со стороны МИД Ирана, который заявил, что это сделало бессмысленными дальнейшие переговоры с Вашингтоном по ядерным вопросам. Генштаб Ирана в июне 2025 года заявлял, что удары США «развязали руки воинам ислама» для действий против интересов и армии США.