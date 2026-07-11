CNN: Оман предложил создать два отдельных коридора для судов в Ормузском проливе

Оман во время переговоров с Ираном в Маскате предложил создать два отдельных коридора для организации судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Южный коридор будет проходить через территориальные воды Омана. По нему суда смогут проходить свободно, на довоенных условиях. Северный коридор будет пролегать через иранские территориальные воды. Для прохода по нему потребуется предварительное разрешение Ирана, но плата взиматься не будет. Оман и Иран продолжают обсуждать соглашение, уточнили собеседники CNN.

Очередной виток эскалации конфликта на Ближнем Востоке произошел 8 июля. После атак на несколько судов в Ормузском проливе Иран и США возобновили обмен ударами. Президент США Дональд Трамп объявил об окончании перемирия, возвращении нефтяных санкций и пригрозил повторной блокадой иранских портов.

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