CNN: Оман предложил создать два отдельных коридора для судов в Ормузском проливе
Оман во время переговоров с Ираном в Маскате предложил создать два отдельных коридора для организации судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Южный коридор будет проходить через территориальные воды Омана. По нему суда смогут проходить свободно, на довоенных условиях. Северный коридор будет пролегать через иранские территориальные воды. Для прохода по нему потребуется предварительное разрешение Ирана, но плата взиматься не будет. Оман и Иран продолжают обсуждать соглашение, уточнили собеседники CNN.
Очередной виток эскалации конфликта на Ближнем Востоке произошел 8 июля. После атак на несколько судов в Ормузском проливе Иран и США возобновили обмен ударами. Президент США Дональд Трамп объявил об окончании перемирия, возвращении нефтяных санкций и пригрозил повторной блокадой иранских портов.
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Предложение Омана по разделению Ормузского пролива на два коридора для судоходства является частью более широких переговоров с Ираном. Эти дискуссии о новых правилах прохода судов ведутся с момента окончания военной операции США и Израиля, когда Иран вместе с Оманом заявил о намерении установить новый правовой режим для судоходства в Ормузском проливе. Иран считает Ормузский пролив своими территориальными водами и настаивает на своем праве контролировать судоходство в нем. Тегеран ранее предлагал взимать обязательную плату за проход, называя это «оплатой услуг навигации и обеспечения безопасности», хотя Оман был готов сделать этот взнос добровольным.
Ситуация вокруг контроля над Ормузским проливом долгое время была предметом споров между Ираном и США. Иран неоднократно блокировал пролив или угрожал его перекрыть, а также атаковал коммерческие суда, объясняя это тем, что они не согласовали свой проход с иранской стороной или что США вмешиваются в попытки Ирана и Омана установить новые условия судоходства. США, со своей стороны, настаивали на свободном судоходстве и пытались обеспечить безопасность прохода судов, в том числе путем создания альтернативных маршрутов вдоль оманского побережья. Были даже предложения со стороны Тегерана взимать плату за использование подводных кабелей, проходящих по дну пролива, угрожая в противном случае их повреждением.