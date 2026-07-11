Иран обсудил с Оманом безопасное судоходство через Ормузский пролив
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел в Маскате переговоры с оманским коллегой Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди. Стороны обсудили организацию безопасного прохода судов через Ормузский пролив в соответствии с меморандумом Ирана и США, сообщила пресс-служба иранского МИД.
Переговоры прошли с участием представителей Катара, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники. По его информации, на встрече обсуждалось полное открытие «срединной линии» в международных водах Ормузского пролива «для свободного и беспрепятственного судоходства».
Очередной виток эскалации конфликта на Ближнем Востоке произошел 8 июля. После атак на несколько судов в Ормузском проливе Иран и США возобновили обмен ударами. Президент США Дональд Трамп объявил об окончании перемирия, возвращении нефтяных санкций и пригрозил повторной блокадой иранских портов.
Подробнее — в материале «Ъ» «Меморандум временно недоступен».
Переговоры между Ираном и Оманом о безопасном судоходстве через Ормузский пролив — часть более широких усилий по урегулированию конфликта в регионе, который обострился после июльских атак на суда. Оман традиционно выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном, хотя в конце июня Оман временно был отстранен от этого процесса по инициативе США из-за обсуждений совместного контроля над проливом. США и Иран подписали 17 июня меморандум о взаимопонимании, который, по словам Дональда Трампа, предусматривал прекращение перемирия 8 июля, если конфликт не будет урегулирован окончательно. Тем не менее Иран считает, что США нарушили меморандум и продолжили эскалацию, прежде всего в Ормузском проливе.
Иран настаивает на совместном с Оманом контроле над Ормузским проливом, рассматривая это как свое «естественное право», поскольку обе страны граничат со стратегически важным водным путем. Тегеран также заявлял о намерении взимать плату за проход судов, в том числе за «морские услуги» вроде навигационного обеспечения и поисково-спасательных операций, что вызывает недовольство США и арабских стран Персидского залива. Они опасаются, что введение такой платы может создать опасный прецедент для международного судоходства. Власти США заявляли, что не допустят введения Ираном платы за проход через Ормузский пролив, предупреждая Оман о возможных санкциях в случае присоединения к иранской системе управления проливом.