Иран обсудил с Оманом безопасное судоходство через Ормузский пролив

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел в Маскате переговоры с оманским коллегой Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди. Стороны обсудили организацию безопасного прохода судов через Ормузский пролив в соответствии с меморандумом Ирана и США, сообщила пресс-служба иранского МИД.

Переговоры прошли с участием представителей Катара, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники. По его информации, на встрече обсуждалось полное открытие «срединной линии» в международных водах Ормузского пролива «для свободного и беспрепятственного судоходства».

Очередной виток эскалации конфликта на Ближнем Востоке произошел 8 июля. После атак на несколько судов в Ормузском проливе Иран и США возобновили обмен ударами. Президент США Дональд Трамп объявил об окончании перемирия, возвращении нефтяных санкций и пригрозил повторной блокадой иранских портов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Меморандум временно недоступен».