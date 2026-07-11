Российских триатлонистов допустили к соревнованиям Ironman
Серия Ironman разрешила российским и белорусским триатлонистам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщила Федерация триатлона России.
Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ
«Российские спортсмены смогут выступать во всех стартах серии Ironman и Ironman 70.3, включая чемпионат мира Ironman и чемпионат мира Ironman 70.3», — уточнили в ФТР.
В начале недели исполком Международного олимпийского комитета отменил решение об отстранении Олимпийского комитета России и рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении россиян.
Подробнее — в материале «Ъ» «С нами МОК».
Решение серии Ironman последовало за рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК) от 28 марта, которая разрешила международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не представляют силовые ведомства и не поддерживали специальную военную операцию на Украине. Эта рекомендация не касалась командных видов спорта. После марта 2022 года World Triathlon временно отстранил спортсменов из России и Беларуси от международных соревнований, как и многие другие федерации.
Допуск спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе стал общей тенденцией. Например, Международная федерация тяжелой атлетики (IWF), Всемирная федерация бадминтона (BWF), Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF), Международный союз современного пятиборья (UIPM), Международная федерация гребного спорта (World Rowing) и Международная федерация парусного спорта (World Sailing) приняли аналогичные решения. Однако условия могут различаться: например, World Rowing разрешила участвовать только ограниченному числу спортсменов в индивидуальных гонках, а World Aquatics — лишь одному спортсмену от страны в каждой дисциплине без групповых стартов.