Российских триатлонистов допустили к соревнованиям Ironman

Серия Ironman разрешила российским и белорусским триатлонистам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщила Федерация триатлона России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

«Российские спортсмены смогут выступать во всех стартах серии Ironman и Ironman 70.3, включая чемпионат мира Ironman и чемпионат мира Ironman 70.3», — уточнили в ФТР.

В начале недели исполком Международного олимпийского комитета отменил решение об отстранении Олимпийского комитета России и рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении россиян.

Подробнее — в материале «Ъ» «С нами МОК».