Один человек погиб, двое пострадали в ДТП с большегрузом на Тюменском тракте

В результате столкновения трех автомобилей на трассе «Екатеринбург – Тюмень» погиб водитель легкового автомобиля, двое его родственников получили травмы, сообщили в свердловской Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Авария произошла в 13:46 на 79-м км Тюменского тракта в зоне дорожных работ. Водитель «Лада Калина» из Богдановича выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Sitrak, после чего его машину отбросило на Geely Monjaro. 26-летнего водителя госпитализировали, но от полученных травм он скончался в больнице. Его 27-летняя жена и трехлетний ребенок были госпитализированы с травмами. Водители грузовика Sitrak и автомобиля Geely Monjaro не пострадали.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят на месте процессуальные действия, назначены экспертизы. Освидетельствование водителей показало отсутствие алкоголя в крови.