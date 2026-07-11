NYT: Рубио лично управляет финансами и добычей ресурсов в Венесуэле
Госсекретарь США Марко Рубио фактически лично управляет всеми финансами и энергетическим сектором Венесуэлы. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Марко Рубио
Фото: Eric Lee / Pool / Reuters
«За шесть месяцев с тех пор, как американские войска похитили (экс-президента Венесуэлы Николаса) Мадуро посреди ночи, господин Рубио стал де-факто вице-королем Венесуэлы. Он влияет на суверенное государство так, как ни один американский чиновник не делал этого со времен прибытия Льюиса Пола Бремера III (главы Коалиционной временной администрации в Ираке в 2003—2004 годах.— "Ъ") в Багдад в 2003 году»,— указано в статье.
Более десяти источников подтвердили NYT, что Марко Рубио контролирует венесуэльское правительство и природные ресурсы. Госсекретарь ни разу не посетил Венесуэлу после похищения экс-президента, но тем не менее «активно участвует в повседневной работе властей страны, поддерживая тесный контакт с (и.о. президента) Делси Родригес». Госсекретарь обсуждает с госпожой Родригес назначения на высокие посты, обеспечивает доступ американских нефтяников в Венесуэлу, а также он предупреждал ее не связываться с противниками США, утверждает NYT.
«Они переписываются по-испански в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), обмениваясь сплетнями, поздравлениями с днем рождения и селфи»,— указано в публикации.
Собеседники NYT заявили, что вскоре после похищения Николаса Мадуро именно Марко Рубио связался с Делси Родригес и предложил сотрудничество. В противном случае он, как утверждается, пригрозил ударами США по Венесуэле.
В конце января Делси Родригес заявила, что американские власти угрожали ей и другим венесуэльским чиновникам убийством. СМИ писали, что на нее составлено подробное досье, которое может привести политика в соседнюю камеру с Николасом Мадуро.
Подробнее — в материале «Ъ» «Главе Венесуэлы припомнили всё».
Ключевая роль госсекретаря США Марко Рубио в управлении Венесуэлой после свержения президента Николаса Мадуро обсуждалась ещё в начале 2026 года. В Белом доме рассчитывали дать «второй шанс» Делси Родригес, назначенной и.о. главы государства, при условии, что она будет сотрудничать со Штатами. Отмечалось, что именно настойчивость Марко Рубио стала одной из причин решения о свержении Мадуро, которого он последовательно критиковал, заявляя, что тот не является законным президентом и должен быть задержан.
План США в отношении Венесуэлы, озвученный Марко Рубио, включал стабилизацию ситуации, разрешение американским и другим иностранным компаниям работать на венесуэльском рынке и передачу власти. Вашингтон рассчитывал получить от 30 до 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти. Одним из ключевых условий сотрудничества с США для текущих властей Венесуэлы является прекращение поставок нефти Кубе. Также Рубио заявлял, что США начнут выдавать лицензии национальным компаниям для работы в Венесуэле, предусматривающие изъятия из режима односторонних санкций.
Марко Рубио известен своей жесткой позицией в отношении Венесуэлы, выступал за ужесточение санкций и не ожидает компромиссов. Он допустил применение силы для принуждения Венесуэлы к сотрудничеству и делал заявления о том, что удары США по венесуэльским кораблям могут повториться. Госсекретарь США также высказывался против российского и китайского влияния в стране. Несмотря на снятие санкций с Делси Родригес для нормализации отношений, американские разведывательные службы сомневаются, что она полностью разорвет связи с Россией, Ираном, Кубой и Китаем.