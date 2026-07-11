NYT: Рубио лично управляет финансами и добычей ресурсов в Венесуэле

Госсекретарь США Марко Рубио фактически лично управляет всеми финансами и энергетическим сектором Венесуэлы. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Рубио

Фото: Eric Lee / Pool / Reuters Марко Рубио

Фото: Eric Lee / Pool / Reuters

«За шесть месяцев с тех пор, как американские войска похитили (экс-президента Венесуэлы Николаса) Мадуро посреди ночи, господин Рубио стал де-факто вице-королем Венесуэлы. Он влияет на суверенное государство так, как ни один американский чиновник не делал этого со времен прибытия Льюиса Пола Бремера III (главы Коалиционной временной администрации в Ираке в 2003—2004 годах.— "Ъ") в Багдад в 2003 году»,— указано в статье.

Более десяти источников подтвердили NYT, что Марко Рубио контролирует венесуэльское правительство и природные ресурсы. Госсекретарь ни разу не посетил Венесуэлу после похищения экс-президента, но тем не менее «активно участвует в повседневной работе властей страны, поддерживая тесный контакт с (и.о. президента) Делси Родригес». Госсекретарь обсуждает с госпожой Родригес назначения на высокие посты, обеспечивает доступ американских нефтяников в Венесуэлу, а также он предупреждал ее не связываться с противниками США, утверждает NYT.

«Они переписываются по-испански в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), обмениваясь сплетнями, поздравлениями с днем рождения и селфи»,— указано в публикации.

Собеседники NYT заявили, что вскоре после похищения Николаса Мадуро именно Марко Рубио связался с Делси Родригес и предложил сотрудничество. В противном случае он, как утверждается, пригрозил ударами США по Венесуэле.

В конце января Делси Родригес заявила, что американские власти угрожали ей и другим венесуэльским чиновникам убийством. СМИ писали, что на нее составлено подробное досье, которое может привести политика в соседнюю камеру с Николасом Мадуро.

Подробнее — в материале «Ъ» «Главе Венесуэлы припомнили всё».