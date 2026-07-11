МИД России раскритиковал Сербию из-за выступления спикера Рады

Антироссийские высказывания спикера Верховной рады Руслана Стефанчука на конференции в Белграде не получили должной реакции с сербской стороны, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, господин Стефанчук старался «злоупотребить этой площадкой», чтобы «сделать русофобскую пропаганду» главной темой конференции.

В российском МИДе считают, что украинские чиновники «не упускают малейшей возможности, чтобы превратить любое мероприятие в антироссийский бенефис». Руслан Стефанчук, в частности, выступил с резкой критикой России и ее руководства, а также призвал активнее поддерживать ВСУ. Он обвинил российские власти в «порабощении восточноевропейцев», а также призвал сербов не «оглядываться на русских с позиции младшего брата».

«Ложь украинского гостя была неизобретательной, но многословной... Вынуждены констатировать, что враждебные антироссийские эскапады приближенного к Владимиру Зеленскому деятеля не получили должной реакции со стороны сербских организаторов»,— сказано в комментарии госпожи Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Президент Сербии Александр Вучич неоднократно говорил, что Сербия намерена сохранять нейтралитет и не вводить санкции против России. По мнению сербского президента, Европа хочет отгородиться от России «занавесом».