Вучич: Сербия намерена сохранять нейтралитет

Президент Сербии Александр Вучич на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о намерении Белграда сохранять свой нейтральный статус.

Александр Вучич

Фото: пресс-служба президента РФ Александр Вучич

«Мы сегодня являемся единственной страной Европы, которая не ввела никаких санкций против РФ, и мы, конечно, и в будущем будем сохранять наш нейтралитет»,— сказал господин Вучич (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что с начала российско-украинского конфликта Сербия «находится в очень трудной ситуации и под большим давлением».

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Москва с уважением относится к независимому политическому курсу Белграда. Он также сказал, что стратегическое партнерство России и Сербии приносит положительные результаты для обеих стран.