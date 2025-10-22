Вучич: Европа хочет отгородиться от России занавесом

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа хочет отгородиться от России «занавесом» и не уважает нейтралитет других стран и желание проводить самостоятельную политику.

«Мы окажемся под еще большим давлением. Европа будет вводить занавес по отношению к России. …Никто в мире не счастлив из-за политики, которую проводит Сербия, кроме граждан Сербии. Потому что проводим ее из-за вас и всех остальных граждан Сербии»,— сказал господин Вучич выступая на торжественном собрании посвященному 17-летию правящей Сербской прогрессивной партии.

Господин Вучич также напомнил, что Сербия поддержала только те пункты резолюции ООН по Украине, которые не предполагают санкций против России.