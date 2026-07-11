Верховный лидер Ирана пообещал мстить США за смерть Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поклялся, что страна и народ отомстят за смерть его отца и предшественника на посту Али Хаменеи и других иранцев, ставших жертвами американо-израильских ударов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Murad Sezer / Reuters Фото: Murad Sezer / Reuters

«Пусть они знают, что это не зависит от того, буду ли жив я и иные руководители. Цель будет достигнута, вскоре каждый свободный человек в этом мире станет частью этой божественной миссии», — заявил господин Хаменеи.

Заявление распространила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции. В КСИР уточнили, что это — отрывок из речи Моджтабы Хаменеи, составленной по случаю похорон Али Хаменеи. Более полная цитата выглядит так: «Месть — это воля нашего народа, и она будет исполнена. Вскоре все свободные народы мира выполнят свою часть этой божественной миссии ... Мы клянемся отомстить бесчестным убийцам за твою чистую кровь и кровь всех мучеников. Живы мы или нет, воля будет исполнена».

86-летний Али Хаменеи погиб в результате удара по его резиденции 28 февраля, в первый день американо-израильской операции. Верховным лидером был назначен один из его сыновей, Моджтаба Хаменеи. С момента назначения он ни разу не появлялся на публике. СМИ писали о тяжелом состоянии его здоровья. Иранские власти подтверждали, что он был ранен при ударе США, но настаивали, что ранение было легким. С начала июля в Иране проходили похороны Али Хаменеи. В течение нескольких дней мероприятия проходили в Тегеране, затем тело доставили в Ирак, в священные для шиитов города Неджеф и Кербелу. 9 июля Али Хаменеи похоронили в его родном иранском городе Мешхеде.

Подробнее — в материале «Ъ» «Два Ирана, два Тегерана».