Верховный лидер Ирана пообещал мстить США за смерть Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поклялся, что страна и народ отомстят за смерть его отца и предшественника на посту Али Хаменеи и других иранцев, ставших жертвами американо-израильских ударов.
Фото: Murad Sezer / Reuters
«Пусть они знают, что это не зависит от того, буду ли жив я и иные руководители. Цель будет достигнута, вскоре каждый свободный человек в этом мире станет частью этой божественной миссии», — заявил господин Хаменеи.
Заявление распространила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции. В КСИР уточнили, что это — отрывок из речи Моджтабы Хаменеи, составленной по случаю похорон Али Хаменеи. Более полная цитата выглядит так: «Месть — это воля нашего народа, и она будет исполнена. Вскоре все свободные народы мира выполнят свою часть этой божественной миссии ... Мы клянемся отомстить бесчестным убийцам за твою чистую кровь и кровь всех мучеников. Живы мы или нет, воля будет исполнена».
86-летний Али Хаменеи погиб в результате удара по его резиденции 28 февраля, в первый день американо-израильской операции. Верховным лидером был назначен один из его сыновей, Моджтаба Хаменеи. С момента назначения он ни разу не появлялся на публике. СМИ писали о тяжелом состоянии его здоровья. Иранские власти подтверждали, что он был ранен при ударе США, но настаивали, что ранение было легким. С начала июля в Иране проходили похороны Али Хаменеи. В течение нескольких дней мероприятия проходили в Тегеране, затем тело доставили в Ирак, в священные для шиитов города Неджеф и Кербелу. 9 июля Али Хаменеи похоронили в его родном иранском городе Мешхеде.
Подробнее — в материале «Ъ» «Два Ирана, два Тегерана».
Гибель Али Хаменеи стала результатом совместной военной операции "Преступной Америки и сионистского режима" против Ирана, начатой 28 февраля. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал смерть верховного лидера "объявлением войны всем мусульманам", и Иран приступил к операции "Правдивое обещание 4", нанеся удары по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке. Смерть Аятоллы Али Хаменеи, который возглавлял государство с 1989 года, стала переломным моментом для иранского режима, поскольку он был последним из первого поколения основателей Исламской революции. Он был известен как духовный лидер, сформировавший аппарат силовиков, обеспечивающий оборону Ирана и распространяющий его влияние за пределами границ.
Вслед за смертью Али Хаменеи, новым верховным лидером Ирана был назначен его сын Моджтаба Хаменеи. Израильские власти объявили, что новый лидер "отмечен для ликвидации", что стало причиной его отсутствия на публичных церемониях, включая похороны отца. Он уже обращался к нации с первым посланием, призвав страны Ближнего Востока закрыть военные базы США и пообещал новые удары по ним, а также месть за всех убитых в результате атак США и Израиля. В своем обращении, которое было зачитано по иранскому телевидению, Моджтаба Хаменеи упомянул, что в результате операции США и Израиля погибли его отец, жена и сестра.
Массовые протесты в Иране, участники которых до этого выступали против правительства, не поддержали призывы США и Израиля "выйти на улицу и брать власть" после убийства верховного лидера. Напротив, миллионы иранцев присоединились к прощанию с Али Хаменеи, а представители властей, включая президента Пезешкиана, осудили действия США и Израиля. В то же время США и Иран планируют возобновить мирные переговоры 11 июля в Пакистане, где будут обсуждаться темы снятия санкций и ядерной сделки.