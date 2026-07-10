В Иране завершились похороны бывшего верховного лидера Али Хаменеи
Похороны бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи завершились в его родном городе Мешхеде. Из-за толп на улицах гроб с телом аятоллы доставили к месту погребения на вертолете.
Фото: IRIB / Reuters
Как передает гостелерадио Ирана (IRIB), Али Хаменеи похоронен в мавзолее имама Резы. Поминальную молитву прочитал старший сын аятоллы Мостафа.
Погребение завершило неделю траурных процессий, которые проходили в Тегеране, Куме, а также в священных для шиитов иракских городах Эн-Наджаф и Кербела. По оценкам местных СМИ, в памятных мероприятиях приняли участие от 41 до 43 млн человек.
86-летний Али Хаменеи погиб в результате удара по его резиденции 28 февраля — в первый день американо-израильской операции против Ирана. Он был одним из ключевых лидеров Исламской революции 1979 года и ближайшим соратником Рухоллы Хомейни. С 1981 по 1989 год он занимал пост президента Ирана, после чего возглавил государство в качестве верховного лидера. После его смерти верховным лидером стал один из его сыновей Моджтаба Хаменеи. С момента его назначения он ни разу не появлялся на публике.
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В отличие от других лидеров Ирана, которых также хоронили в мавзолее имама Резы, включая президента Ибрахима Раиси (погиб в 2024 году), церемония прощания с Али Хаменеи оказалась необычно долгой, растянувшись на неделю. Изначально прощание с 86-летним аятоллой, погибшим 28 февраля при первых ударах США и Израиля против Ирана, должно было состояться 4 марта и продлиться три дня. Однако его перенесли из-за ожиданий «беспрецедентного числа желающих проститься» и американско-израильских обстрелов, которые не позволяли провести захоронение по мусульманским традициям в день гибели. Для обеспечения безопасности траурные мероприятия посетили иностранные делегации примерно из 100 стран, включая Россию, возглавляемую зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым.
Гибель Али Хаменеи, который возглавлял Иран 37 лет, воспринимается иранским руководством и Корпусом стражей исламской революции как «мученическая смерть». Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал произошедшее объявлением войны всему мусульманскому миру и пообещал отомстить за смерть верховного лидера. После гибели аятоллы иранское руководство заявило, что не допустит смены режима и намерено усилить «внутренние рестрикции» и контроль со стороны Корпуса стражей исламской революции и формирования «Басидж».