В Иране завершились похороны бывшего верховного лидера Али Хаменеи

Похороны бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи завершились в его родном городе Мешхеде. Из-за толп на улицах гроб с телом аятоллы доставили к месту погребения на вертолете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: IRIB / Reuters Фото: IRIB / Reuters

Как передает гостелерадио Ирана (IRIB), Али Хаменеи похоронен в мавзолее имама Резы. Поминальную молитву прочитал старший сын аятоллы Мостафа.

Погребение завершило неделю траурных процессий, которые проходили в Тегеране, Куме, а также в священных для шиитов иракских городах Эн-Наджаф и Кербела. По оценкам местных СМИ, в памятных мероприятиях приняли участие от 41 до 43 млн человек.

86-летний Али Хаменеи погиб в результате удара по его резиденции 28 февраля — в первый день американо-израильской операции против Ирана. Он был одним из ключевых лидеров Исламской революции 1979 года и ближайшим соратником Рухоллы Хомейни. С 1981 по 1989 год он занимал пост президента Ирана, после чего возглавил государство в качестве верховного лидера. После его смерти верховным лидером стал один из его сыновей Моджтаба Хаменеи. С момента его назначения он ни разу не появлялся на публике.

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