Новый премьер Молдавии Тофан назвал целью вступление в ЕС до конца 2028 года
Новый премьер-министр Молдавии Василий Тофан назвал одной из главных целей своей работы встепление страны в Евросоюз до конца 2028 года. Об этом он заявил в субботу на совместной пресс-конференции с президентом и спикером парламента.
«Все, что мы будем делать, мы будем делать для улучшения жизни молдаван и для скорейшего вступления Молдовы в Европейский союз. Это шанс нашего поколения», — сказал господин Тофан (цитата по Moldova 1).
Он отметил, что первым делом намерен восстановить и укрепить доверие народа к власти. Следующий шаг — «перезапуск экономики». «Экономика создается не в министерствах и кабинетах бюрократов, она создается в крестьянских хозяйствах, на заводах, в IT-парках. И с самых первых дней я сосредоточусь на восстановлении и укреплении оптимизма предпринимателей... Мы должны вернуть этот оптимизм, чтобы мир увидел блеск в их глазах и захотел инвестировать в Молдову», — призвал премьер.
«Для меня большая честь быть здесь, я не рассматриваю это как достижение, как строчку в резюме, но как огромную ответственность. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы оправдать ожидания молдаван. Я намерен приступить к работе как можно скорее», — подчеркнул Василий Тофан.
Предыдущий премьер Александр Мунтяну подал в отставку 3 июля, пояснив, что продолжать работу ему не позволяют принципы и убеждения. Молдавская оппозиция заявила, что решение было связано с недавним журналистским расследованием: утверждалось, что президент лоббировала продвижение родственников на госслужбе. Врио премьера назначили министра экономического развития Евгения Осмокеску.
Подробнее — в материале «Ъ» «Не виноватая она, он сам ушел».
Заявление нового премьер-министра Василия Тофана о вступлении Молдавии в Евросоюз до конца 2028 года основывается на стремлении нынешних властей, включая президента Майю Санду, к евроинтеграции, которая является основополагающей идеей правящей партии «Действие и солидарность». Переговоры о вступлении в ЕС для Молдавии, как и для Украины, начались 25 июня 2024 года, но еврочиновники предупреждают, что «короткого пути» к членству не существует. Изначально молдавские власти ставили целью вступление в ЕС к 2030 году.
Процесс евроинтеграции предполагает приведение национального законодательства в соответствие с нормами ЕС по 33 тематическим главам, сгруппированным в 6 кластеров. Первый и самый сложный кластер, включающий верховенство права и фундаментальные права, функционирование демократических институтов, реформу госуправления, судебную систему, госзакупки, статистику и финансовый контроль, открывается первым и закрывается последним. В декабре 2023 года ЕС принял решение о запуске переговоров о членстве с Молдавией и Украиной, которые получили статус кандидатов в июне 2022 года. Параллельно с этим, в Молдавии 20 октября 2024 года пройдет конституционный референдум о вступлении в Евросоюз, совпадающий с президентскими выборами, где действующая глава государства Майя Санду будет участвовать и выступать за евроинтеграцию.