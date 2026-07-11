Новый премьер Молдавии Тофан назвал целью вступление в ЕС до конца 2028 года

Новый премьер-министр Молдавии Василий Тофан назвал одной из главных целей своей работы встепление страны в Евросоюз до конца 2028 года. Об этом он заявил в субботу на совместной пресс-конференции с президентом и спикером парламента.

«Все, что мы будем делать, мы будем делать для улучшения жизни молдаван и для скорейшего вступления Молдовы в Европейский союз. Это шанс нашего поколения», — сказал господин Тофан (цитата по Moldova 1).

Он отметил, что первым делом намерен восстановить и укрепить доверие народа к власти. Следующий шаг — «перезапуск экономики». «Экономика создается не в министерствах и кабинетах бюрократов, она создается в крестьянских хозяйствах, на заводах, в IT-парках. И с самых первых дней я сосредоточусь на восстановлении и укреплении оптимизма предпринимателей... Мы должны вернуть этот оптимизм, чтобы мир увидел блеск в их глазах и захотел инвестировать в Молдову», — призвал премьер.

«Для меня большая честь быть здесь, я не рассматриваю это как достижение, как строчку в резюме, но как огромную ответственность. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы оправдать ожидания молдаван. Я намерен приступить к работе как можно скорее», — подчеркнул Василий Тофан.

Предыдущий премьер Александр Мунтяну подал в отставку 3 июля, пояснив, что продолжать работу ему не позволяют принципы и убеждения. Молдавская оппозиция заявила, что решение было связано с недавним журналистским расследованием: утверждалось, что президент лоббировала продвижение родственников на госслужбе. Врио премьера назначили министра экономического развития Евгения Осмокеску.

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