Российские войска ударили по предприятиям «Аэродрон» и «Фанплит» в Киеве

Российские войска ночью ударили по предприятию в Киеве, производящему беспилотники. Об этом заявили в Минобороны России.

Согласно сводке, предприятие «Аэродрон» «специализируется на разработке и производстве тяжелых беспилотных летательных аппаратов высокой грузоподъемности и большой дальности "Е-300 Энтерпрайз" и "Д-80 Дискавери"». Также сообщается, что было поражено ЧАО «Фанплит», на котором собирают и хранят БПЛА «Файер Пойнт-2». В российском ведомстве заявили, что это предприятие «замаскировано под гражданское производство фанеры и мебели».

Также в министерстве сообщили об ударе по портам «Измаил», «Черноморск» и «Южный» в Одесской области.