Российские войска ударили по одесским портам «Измаил», «Черноморск» и «Южный»

Подразделения Вооруженных сил России в ночь на 11 июля нанесли групповой удар по портам «Измаил», «Черноморск» и «Южный» в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В заявлении ведомства указано, что «Морской торговый порт "Черноморск"» обеспечивает «до 90% аграрного экспорта Украины». При этом в российском Минобороны добавили, что порт «является ключевым логистическим узлом для поставки грузов военного назначения и ГСМ для ВСУ». Порт «Южный» тоже «обеспечивает экспорт украинской аграрной и горно-металлургической продукции», но одновременно «является логистическим узлом для ВСУ». Что касается порта «Измаил», это «важнейший альтернативный логистический узел для ВСУ на реке Дунай».

Также в российском ведомстве сообщили об ударе по предприятию «Аэродрон» в Киеве.