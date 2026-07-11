Более 900 тыс. человек покинули свои дома в Китае из-за приближающегося тайфуна

В провинции Чжэцзян на востоке Китая эвакуировали почти 888 тыс. человек из-за надвигающегося тайфуна «Бави». Ожидается, что он достигнет округа Вэньчжоу с населением 10 млн человек завтра утром, пишет AFP.

Национальный метеорологический центр Китая уже присвоил тайфуну «оранжевую» степень опасности, третью из четырех возможных. Ожидается, что помимо Чжэцзяна тайфун затронет северо-восточную провинцию Фуцзянь. Местные жители заклеивают витрины скотчем и закрывают их бревнами, чтобы защитить их от ливней.

На этой неделе непогода уже нанесла ущерб южному и центральному Китаю. Ливни привели к наводнениям в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Ситуация там ухудшилась после прорыва плотины на водохранилище Люлань. В результате погибли почти 40 человек.

9 июля тайфун «Бави» обрушился на Тайвань. Скорость ветра достигала 200 км/ч. По оценкам Центрального метеоуправления Тайваня, подобных явлений не было на острове с 1987 года. В Японии также прогнозируются ураганные ветры, оползни, наводнения и штормовые волны.