При наводнениях в Китае погибли почти 40 человек

При наводнениях на юге Китая погибли 39 человек. Еще девять жителей числятся пропавшими без вести, сообщает госагентство «Синьхуа».

Наводнения в Гуанси-Чжуанском автономном районе начались из-за ливней. Ситуация ухудшилась после прорыва плотины на водохранилище Люлань в уезде Хэнчжоу.

На южную часть Китая с 4 июля обрушился тайфун «Майсак». Из-за дождей поднялся уровень воды в 59 реках на территории Гуанси-Чжуанского автономного района. Власти автономии повысили уровень предупреждения о наводнении до красного, наивысшего. Было эвакуировано около 130 тыс. человек. На нескольких водохранилищах повреждены дамбы. Центральное телевидение Китая сообщало, что пострадали 375 тыс. человек.