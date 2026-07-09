Тайфун «Бави» с ветром в 200 км/ч обрушился на Тайвань

Разогнавшийся в Тихом океане тайфун «Бави» в четверг достиг юго-восточной части Тайваня. Власти острова призвали жителей запастись припасами, сообщает Reuters.

Глава администрации Тайваня Лай Цзиндэ обратился к населению с призывом подготовить все необходимое — от еды до фонариков — и выложил дидактическое видео, в котором сам собрал экстренную сумку для выживания на три дня.

Скорость ветра фиксируется на уровне 200 км/ч, что чуть слабее вечера среды. Тем не менее, населению рекомендовано готовиться к самому мощному тайфуну. По оценкам Центрального метеоуправления Тайваня, подобных явлений не было на острове с 1987 года.

По данным AccuWeather, «Бави» при сохранении интенсивности станет самым сильным из всех известных ураганов в Азиатско-Тихоокеанском регионе со времен супертайфуна «Конг-рей» в 2024 году. По прогнозам Национального метеорологического центра Китая, «Бави», протяженность которого в настоящее время составляет около 1 тыс. км (ширина Франции) в самом широком месте, обогнет северный Тайвань, а в субботу вечером достигнет суши в восточной китайской провинции Фуцзянь.

Также агентство сообщает, что Метеослужба Японии призвала жителей Окинавы, самой южной префектуры страны, оставаться в состоянии повышенной готовности в пятницу и субботу. Возможны ураганные ветры, оползни, наводнения и штормовые нагонные волны.

Эрнест Филипповский