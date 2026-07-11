Тюменскому филиалу центра «Воин» присвоили имя Героя России Раизова

Тюменскому филиалу центра «Воин» присвоили имя Героя России Жумабая Раизова, который погиб в ходе специальной военной операции в сентябре 2022 года, сообщили в уральском полпредстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Моора Фото: Telegram-канал Александра Моора

Жумабай Раизов, гвардии старший лейтенант Воздушно-десантных войск, родился и вырос в Казанском районе Тюменской области. Он окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Являлся участником специальной военной операции с первых дней ее проведения, погиб в сентябре 2022 года во время боя. Ему было 26 лет.

«Жумабай Раизов в сентябре 2022 года вместе со своим подразделением принял тяжелый бой, в ходе которого получил смертельное ранение, но так и не покинул поле боя: в результате противник отступил, а личный состав подразделения был сохранен»,— говорится в сообщении полпредства.

За проявленное мужество он посмертно награжден Золотой Звездой Героя РФ.