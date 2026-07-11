В Тюменской области произошло 23 пожара из-за грозовых разрядов с начала года

С начала 2026 года в Тюменской области зафиксировано 23 пожара, вызванных грозовыми разрядами. Как сообщили в региональном МЧС, 18 из 23 пожаров произошли в жилом секторе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

МЧС России рекомендует устанавливать на зданиях системы молниезащиты как наиболее надежный способ защиты имущества и жизни людей. Современная система включает внешнюю и внутреннюю части, а также заземление, что обеспечивает практически полную гарантию сохранности дома и техники при попадании разряда.

Даже при наличии защитных конструкций необходимо соблюдать правила безопасности во время грозы: в помещении следует закрыть окна, двери и дымоходы, так как дым может притянуть разряд. Также требуется отключить электроприборы от сети, не использовать стационарные телефоны и антенны, а также избегать нахождения у окон, печей и массивных металлических предметов.

На открытой местности рекомендуется избегать возвышенностей, одиночных высоких объектов вроде деревьев или столбов, а также водоемов. Прятаться под высокими деревьями опасно, поскольку они притягивают молнии.