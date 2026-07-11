Торги фьючерсом на какао на Мосбирже в июне выросли в девять раз

По итогам июня ежедневный объем торгов фьючерсом на какао на Московской бирже (MOEX: MOEX) вырос в девять раз год к году. Об этом сообщил старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин.

По словам господина Блохина, фьючерс на какао запустили в 2024 году из-за интереса инвесторов и профессиональных участников рынка. «Средний оборот в день (в июне.— "Ъ") составил 8,2 млрд руб., количество клиентов увеличилось в 2,5 раза — до 24 тыс. инвесторов»,— рассказал он в интервью ТАСС.

В декабре 2024 года стоимость какао достигла исторического максимума, превысив $12 тыс. за тонну. В январе этого года цены на какао-бобы впервые почти за два года упали ниже $4700 за тонну. К лету они начали расти в цене: в конце июня цена на какао-бобы превысила $5000 за тонну. Trading Economics писал, что рост связан в том числе с опасениями по поводу поставок из-за плохой погоды.