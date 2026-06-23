CNN узнал о начале масштабных сокращений в Нацразведке США

В Национальной разведке США 22 июня начались масштабные сокращения, которые планировал провести и.о. директора Уильям Пулте. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Ожидается, что под самые жесткие сокращения попадут Национальный контртеррористический центр и Национальный центр контрразведки и безопасности. Всего господин Пулте планирует упразднить сотни должностей в Офисе директора Национальной разведки (ODNI), координирующего работу всех разведывательных служб США.

Ведущие демократы из комитетов по разведке Сената и Палаты представителей Марк Уорнер и Джим Хаймс предупредили, что подобные действия создают прямую угрозу национальной безопасности. Они напомнили, что у и.о. директора нет опыта работы в разведке, а радикальные кадровые перестановки не должны проводиться без консультаций с Конгрессом.

Белый дом в ответ сослался на заявление Дональда Трампа об обязательной «оптимизации ведомства», отмечает CNN.

Уильям Пулте сменил на посту Тулси Габбард 2 июня, ее отставка вступит в силу 30 июня. Официальной причиной отставки госпожи Габбард названа тяжелая болезнь мужа. Однако наблюдатели в Вашингтоне считают, что причиной также мог стать кризис в ее отношениях с Белым домом.

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