CBS: Трамп поручил продолжить переговоры с Ираном
Президент США Дональд Трамп поручил американской делегации продолжить переговоры с Ираном, сообщает CBS News. Встреча должна состояться в Омане в субботу.
По информации издания, делегацию США возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. Кроме того, в нее войдет госсекретарь Марко Рубио, а также спецпосланник президента Стивен Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.
Как отмечает CBS, иранские официальные лица в частном порядке заявили советникам господина Трампа, что совершили ошибку, обстреляв коммерческие суда в Ормузском проливе. По их словам, нападения были инициированы «группировкой радикалов», пытающихся сорвать переговоры. По информации Axios, США потребовали от Ирана признать Ормузский пролив полностью открытым для судоходства.
Ранее иранское агентство IRNA сообщило, что в субботу представители Ирана планируют обсудить с Оманом ситуацию с регулированием Ормузского пролива. Возглавит иранскую делегацию глава МИД Аббас Аракчи, отмечает агентство.
Переговоры между США и Ираном о снятии напряженности и регулировании судоходства в Ормузском проливе ведутся уже длительное время и неоднократно сталкивались с трудностями. Дональд Трамп постоянно ставил условием для переговоров полное открытие пролива и отказа Ирана от ядерного оружия, при этом его администрация неоднократно прибегала к жесткой риторике и угрозам военных ударов по иранским объектам. Иран в свою очередь обвинялся в обстрелах коммерческих судов в проливе и минировании его вод, при этом продолжал обсуждать с Оманом вопросы совместного контроля над этим стратегически важным водным путём.
За время действия перемирия с 8 апреля 2026 года стороны пытались наладить диалог и даже подписали меморандум о взаимопонимании 17 июня 2026 года, однако режим прекращения огня постоянно нарушался, в частности после обстрела иранскими силами нескольких танкеров в Ормузском проливе в июле. Это приводило к ответным американским ударам и возобновлению эскалации. Наличие разногласий внутри иранского руководства относительно целесообразности переговоров с США также усложняло ситуацию.