CBS: Трамп поручил продолжить переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп поручил американской делегации продолжить переговоры с Ираном, сообщает CBS News. Встреча должна состояться в Омане в субботу.

По информации издания, делегацию США возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. Кроме того, в нее войдет госсекретарь Марко Рубио, а также спецпосланник президента Стивен Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.

Как отмечает CBS, иранские официальные лица в частном порядке заявили советникам господина Трампа, что совершили ошибку, обстреляв коммерческие суда в Ормузском проливе. По их словам, нападения были инициированы «группировкой радикалов», пытающихся сорвать переговоры. По информации Axios, США потребовали от Ирана признать Ормузский пролив полностью открытым для судоходства.

Ранее иранское агентство IRNA сообщило, что в субботу представители Ирана планируют обсудить с Оманом ситуацию с регулированием Ормузского пролива. Возглавит иранскую делегацию глава МИД Аббас Аракчи, отмечает агентство.