IRNA: Иран обсудит ситуацию в Ормузском проливе с Оманом
Иранская делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи прибудет в Оман 11 июля. Стороны обсудят эскалацию в регионе, в том числе ситуацию с регулированием Ормузского пролива, передает иранское агентство IRNA.
Кто входит в состав делегации Ирана и кто будет представлять Оман, не уточняется. Другой информации о деталях встречи также не приводится.
Оман был в числе стран-посредников в переговорах Ирана и США, однако был отстранен от процесса в конце июня по инициативе американцев. Причиной стали обсуждения Маската и Тегерана совместного контроля над Ормузским проливом (страны географически разделяют его), что вызывало недовольство Дональда Трампа. По информации The New York Times, Вашингтон в конце месяца все же согласился обсудить предложения оманской стороны по взиманию платы за транзит через морской коридор.
Иран и Оман уже длительное время вели переговоры о совместном управлении Ормузским проливом, который является ключевым морским путём для мировых поставок нефти и других грузов. Иран настаивал на своём праве взимать плату за проход, что вызывало недовольство США и арабских стран Персидского залива, которые считают это нарушением международного морского права. Оман, граничащий с проливом, контролирует его южную часть и стремится к обеспечению безопасного судоходства, выступая посредником в урегулировании вопросов вокруг Ормуза.
Ситуация вокруг пролива обострилась после начала военного конфликта между Ираном и США с Израилем, когда Тегеран заблокировал пролив. В ответ на это США и Оман предприняли попытки найти способы заставить Иран отказаться от взимания платы за проход судов, в том числе предлагая разморозить часть иранских активов. Параллельно Оман координировал создание временного морского коридора в Ормузском проливе для обеспечения свободы судоходства.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее заявлял, что Тегеран не планирует закрывать пролив, однако затем Иран объявил о восстановлении военного контроля над ним, пригрозив атаковать любое судно, которое не пойдет по одобренному им маршруту. Несмотря на такие заявления, Иран также высказывал готовность разрешить проход судов, исключая корабли США и Израиля. Европейские государства, по некоторым данным, смирились с возможностью платного прохода, в то время как США и арабские страны Персидского залива решительно отвергают такую идею.