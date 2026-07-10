IRNA: Иран обсудит ситуацию в Ормузском проливе с Оманом

Иранская делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи прибудет в Оман 11 июля. Стороны обсудят эскалацию в регионе, в том числе ситуацию с регулированием Ормузского пролива, передает иранское агентство IRNA.

Кто входит в состав делегации Ирана и кто будет представлять Оман, не уточняется. Другой информации о деталях встречи также не приводится.

Оман был в числе стран-посредников в переговорах Ирана и США, однако был отстранен от процесса в конце июня по инициативе американцев. Причиной стали обсуждения Маската и Тегерана совместного контроля над Ормузским проливом (страны географически разделяют его), что вызывало недовольство Дональда Трампа. По информации The New York Times, Вашингтон в конце месяца все же согласился обсудить предложения оманской стороны по взиманию платы за транзит через морской коридор.