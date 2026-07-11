Axios: США требуют от Ирана признания Ормузского пролива полностью открытым

Власти США требуют признания от Ирана, что Ормузский пролив полностью открыт для судов, не позднее субботы. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид. Вашингтон выдвинул требование напрямую и через посредников, добавил он.

«США дали Ирану время до субботы включительно, чтобы публично объявить об отказе от обстрела судов. Также от Тегерана требуют, чтобы он признал Ормузский пролив полностью открытым»,— написал журналист в соцсети X.

По информации телеканала CBS News, в субботу в Омане состоится встреча делегаций США и Ирана. Американскую команду возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс, в нее также войдут госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Стивен Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер. Ранее агентство IRNA сообщило, что представители Ирана планируют обсудить Ормузский пролив с Оманом в субботу .