Al-Hadath назвал дату технических переговоров США и Ирана в Пакистане

Делегации США и Ирана проведут технические переговоры в Пакистане 12 июля, сообщил саудовский телеканал Al-Hadath со ссылкой на высокопоставленный источник. Деталей о повестке переговоров не приводится.

По информации Axios, сегодня переговорщики из Катара в координации с США отправились в Иран для обсуждения условий продолжения контактов. Новый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана может состояться на следующей неделе в Швейцарии, сообщил источник издания.

С 8 июля США и Иран непрерывно атакуют друг друга и обвиняют в нарушении меморандума о прекращении огня, который стороны подписали 18 июня. Американский президент Дональд Трамп объявил об окончании перемирия, вернул нефтяные санкции и пригрозил повторной блокадой портов. После этого он заявил, что Иран просит заключить очередную сделку, но деталей не уточнил.