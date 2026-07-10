Al-Hadath назвал дату технических переговоров США и Ирана в Пакистане
Делегации США и Ирана проведут технические переговоры в Пакистане 12 июля, сообщил саудовский телеканал Al-Hadath со ссылкой на высокопоставленный источник. Деталей о повестке переговоров не приводится.
По информации Axios, сегодня переговорщики из Катара в координации с США отправились в Иран для обсуждения условий продолжения контактов. Новый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана может состояться на следующей неделе в Швейцарии, сообщил источник издания.
С 8 июля США и Иран непрерывно атакуют друг друга и обвиняют в нарушении меморандума о прекращении огня, который стороны подписали 18 июня. Американский президент Дональд Трамп объявил об окончании перемирия, вернул нефтяные санкции и пригрозил повторной блокадой портов. После этого он заявил, что Иран просит заключить очередную сделку, но деталей не уточнил.
Пакистан выступает ключевым посредником в переговорах между США и Ираном. Он неоднократно выражал готовность предоставить свою территорию для мирных обсуждений и передавал предложения сторон. Переговоры уже проходили в Исламабаде 11 апреля 2026 года, но не принесли желаемых результатов, стороны не смогли договориться по ядерной программе Ирана и правилам судоходства в Ормузском проливе. После этой встречи США ввели блокаду иранских портов.
Проект соглашения, переданный Ираном Пакистану 16 апреля 2026 года, включал требования прекращения огня в Ливане, снятие морской блокады США, открытие Ормузского пролива, разрешение на экспорт иранской нефти, деблокировку замороженных средств, исключение ракетной программы Ирана из переговоров, и гарантии безопасности. Несмотря на то что первый раунд переговоров в Швейцарии 21 июня, проходивший при посредничестве Катара и Пакистана, был приостановлен спустя 80 минут, стороны выразили удовлетворение переговорным процессом и договорились продолжить диалог. Однако напряженность сохраняется, и Иран заявил, что не будет участвовать в переговорах под давлением или угрозами.