Axios: переговоры США и Ирана могут возобновиться на следующей неделе
Новый раунд переговоров США и Ирана может состояться уже на следующей неделе в Швейцарии, сообщил Axios со ссылкой на осведомленный источник. Накануне согласие Вашингтона вернуться к мирному урегулированию подтвердил Дональд Трамп.
Сегодня катарские переговорщики в координации с США отправились в Иран, чтобы обсудить с официальными лицами Тегерана условия для продолжения контактов. «Очевидно, что обе стороны хотят вернуться к меморандуму о взаимопонимании»,— утверждает источник Axios.
США и Иран начали 60-дневные переговоры об урегулировании конфликта после подписания меморандума о взаимопонимании 18 июня. Каналы для реализации положений соглашения обсудили 1 июля в Дохе. 11 июля стороны должны были продолжить переговоры в Пакистане, но процесс прервался взаимными ударами 8 июля. Вскоре Вашингтон объявил о прекращении перемирия, возобновил нефтяные санкции и пригрозил повторной блокадой иранских портов.
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США и Иран вели неоднократные переговоры в разных форматах и на разных площадках, в том числе в Швейцарии, Пакистане, Катаре и Омане. Главными вопросами обсуждения были иранская ядерная программа, снятие американских санкций с Тегерана и разморозка его активов, а также обеспечение безопасного судоходства через Ормузский пролив. На переговорах, помимо американских спецпосланников и вице-президента США Джей Ди Вэнса, иранскую сторону чаще всего представляли министр иностранных дел Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.
Процесс переговоров был крайне нестабильным из-за взаимного недоверия сторон и регулярно прерывался. Так, в апреле 2026 года представители Ирана заявили о готовности вернуться к диалогу при условии прекращения атак со стороны Израиля. В мае 2026 года иранская сторона выдвинула пять условий для возобновления переговоров, среди которых были прекращение огня, снятие санкций, разморозка активов и компенсация ущерба от боевых действий. Администрация США, в свою очередь, выражала готовность к переговорам, но настаивала на полном отказе Ирана от ядерного оружия.
За время конфликта Вашингтон и Тегеран обменялись рядом ультиматумов и взаимных атак, что не способствовало конструктивному диалогу. Ввод новых санкций США против Ирана, как крупнейших с 2018 года, также усложнял переговорный процесс. Тем не менее, несмотря на все препятствия, обе стороны продолжали искать пути к дипломатическому урегулированию, зачастую через посредников, таких как Оман, Пакистан и Катар.