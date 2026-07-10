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Трамп приказал разбомбить Иран в случае своей гибели

Президент США Дональд Трамп оставил инструкции на случай, если Ирану удастся убить его. В интервью The New York Post он заявил, что Тегеран заплатит высокую цену при таком раскладе.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Он прокомментировал сообщения о передаче израильской разведкой Вашингтону данных о планах Тегерана устранить президента США. По его словам, сейчас у Ирана таких планов нет, но руководство страны давно хочет его смерти. «Я уже давно в их списке, вот о чем речь. Единственное… я оставил инструкции — если что-то подобное и правда случится: разбомбите их так, как никогда прежде»,— сказал господин Трамп и выразил надежду, что по нему «будут скучать».

О таком предупреждении со стороны израильской разведки утром 10 июля сообщили источники CNN. Один из них, однако, допускает, что доклад может быть попыткой премьера Биньямина Нетаньяху склонить Вашингтон к активизации военных действий. Другие собеседники телеканала заявляли, что Дональд Трамп не хочет, чтобы ЦАХАЛ присоединилась к американским ударам, поскольку не готов возвращаться к полномасштабной войне.

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявления Дональда Трампа об ударе по Ирану в случае его гибели могут быть продолжением его риторики. Ранее он неоднократно угрожал мощными, точечными ударами по Ирану, заявляя, что они будут "мощнее всего, что мир видел прежде", и что Исламская республика "прекратит свое существование", если не прекратит нарушать договоренности. Он также угрожал возобновить военную операцию против Ирана в случае гибели американских военнослужащих или возобновления Ираном работ по созданию ядерного оружия. В прошлом Дональд Трамп угрожал бомбардировкой Ирана в ответ на убийство протестующих.

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