CNN узнал о стремлении США бить по Ирану без участия Израиля

Администрация президента США Дональда Трампа не хочет, чтобы израильская армия присоединялась к новым ударам по Ирану. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в Израиле.

По их словам, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху очень хотел бы присоединиться к ударам. Собеседник издания утверждает, что в Вашингтоне не хотят этого, поскольку Дональд Трамп не готов возвращаться к полномасштабной войне. Поэтому максимальная санкция для Ирана, которую сейчас рассматривают в США, — это повторная блокада портов, считает он.

Режим прекращения огня, по словам Дональда Трампа, не действует с 8 июля. В тот день Иран и США обменялись масштабными ударами и обвинили друг друга в нарушении меморандума. Сейчас Пакистан и Катар работают над тем, чтобы вернуть стороны за стол переговоров.

Незадолго до подписания меморандума о взаимопонимании Израиль несколько раз атаковал Ливан. Президент США Дональд Трамп опасался, что эти действия могут сорвать переговоры и привести к масштабной эскалации.