CNN узнал о стремлении США бить по Ирану без участия Израиля
Администрация президента США Дональда Трампа не хочет, чтобы израильская армия присоединялась к новым ударам по Ирану. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в Израиле.
По их словам, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху очень хотел бы присоединиться к ударам. Собеседник издания утверждает, что в Вашингтоне не хотят этого, поскольку Дональд Трамп не готов возвращаться к полномасштабной войне. Поэтому максимальная санкция для Ирана, которую сейчас рассматривают в США, — это повторная блокада портов, считает он.
Режим прекращения огня, по словам Дональда Трампа, не действует с 8 июля. В тот день Иран и США обменялись масштабными ударами и обвинили друг друга в нарушении меморандума. Сейчас Пакистан и Катар работают над тем, чтобы вернуть стороны за стол переговоров.
Незадолго до подписания меморандума о взаимопонимании Израиль несколько раз атаковал Ливан. Президент США Дональд Трамп опасался, что эти действия могут сорвать переговоры и привести к масштабной эскалации.
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Администрация Дональда Трампа ранее уже призывала Израиль не наносить удары по Ирану, опасаясь, что такие действия могут сорвать переговоры между США и Ираном по ядерной программе. В июне 2025 года США присоединились к операции Израиля против ядерной и оборонной инфраструктуры Ирана, нанеся удары по ряду объектов. При этом сам Дональд Трамп тогда заявлял о завершении войны между Ираном и Израилем, а также о том, что санкции против Ирана сохранятся.