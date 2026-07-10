CNN: Израиль передал США разведданные о планах Ирана убить Трампа
Израиль передал США разведывательные данные, согласно которым Иран подготовил план убийства президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным собеседников телеканала, США получили новое предупреждение на этой неделе, оно касалось конкретного плана. В последние недели Вашингтон и так фиксировал постоянный поток сведений о возможных угрозах в адрес президента. Американская сторона еще не успела самостоятельно проверить израильские данные, отмечает CNN.
Несколько американских чиновников полагают, что доклад Израиля может быть попыткой премьер-министра Биньямина Нетаньяху повлиять на решения Белого дома и склонить Дональда Трампа к активизации военных действий.
9 июля господин Трамп в разговоре с журналистами после саммита НАТО в Анкаре допустил, что может стать жертвой покушения. По его словам, он «номер один в иранском списке на убийство».
В период предвыборной кампании 2024 года Дональд Трамп обещал завершить войны, однако впоследствии отдал приказы о военных ударах по семи странам, и его стремление к военным операциям возрастало. Администрация Трампа проводила политику «максимального давления» в отношении Ирана, вновь введённую после его возвращения на пост президента в 2025 году. При этом Трамп критиковал Иран, но в то же время его команда была проинформирована о том, что Иран активно планирует его убийство и усиливает атаки на него и его окружение.
CNN ранее уже сообщал о получении американскими властями разведданных о заговоре Ирана с целью покушения на Дональда Трампа, который Тегеран отвергал. Американские чиновники опасались новых покушений и усиливали меры безопасности экс-президента. В июле 2024 года на Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга, но связи стрелка с Ираном не было обнаружено. Также, незадолго до президентских выборов, Минюст США предъявил обвинения гражданину Ирана в подготовке убийства Трампа.