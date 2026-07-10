Вучич пообещал уйти с поста после объявления даты парламентских выборов
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что покинет свой пост на следующий день после того, как объявит дату выборов в парламент страны. Ожидается, что они пройдут осенью 2026 года.
Александр Вучич
Фото: Darko Vojinovic / AP
«В качестве президента республики я должен объявить о проведении парламентских выборов, затем пройдет несколько дней, и я подам в отставку»,— заявил Вучич в интервью TV Pink. Он также в очередной раз сказал, что уже «выносит вещи из своего кабинета».
Александр Вучич был избран президентом Сербии в 2017 году. В 2022 году был переизбран на второй срок, который истекает весной 2027 года.
С конца мая Александр Вучич говорит о досрочном сложении полномочий и отказе от участия в следующих президентских выборах. Позднее он объявил, что в октябре или ноябре в стране состоятся досрочные парламентские выборы: их дата пока не определена. Сербские политические эксперты допускают, что президент хочет использовать их для того, чтобы занять пост главы правительства.
Подробнее — в материале «Ъ» «Сербия вступает в борьбу за нового президента».
Заявления Александра Вучича о возможной отставке с поста президента Сербии и его стремление занять должность премьер-министра обусловлены желанием сохранить контроль над властью, поскольку по сербской конституции полномочия премьера шире, чем у президента. Этот маневр позволит ему возглавить правящую Сербскую прогрессивную партию на досрочных парламентских выборах, мобилизовав партийно-государственный аппарат и не распыляя силы на одновременные кампании. Срок его президентских полномочий истекает в 2027 году, и по конституции он не может переизбираться на третий срок.
Подобные заявления об отставке, которые он делает с конца мая 2026 года, а также анонсы досрочных парламентских выборов, эксперты рассматривают как тактический ход. Вучич уже объявлял о намерении покинуть пост главы правящей партии в пользу Милоша Вучевича. В прошлом он неоднократно говорил о том, что готов уйти с поста президента, если это поможет спасти страну, а также предлагал провести референдум о досрочном сложении полномочий, когда его обвиняли в намерении провести голосование о своей отставке вместо референдума о добыче лития.
Проведение досрочных парламентских выборов, предполагаемых на осень 2026 года (хотя изначально ожидались и в октябре-ноябре), также является ответом на продолжающиеся протесты студентов и оппозиции. Эти протесты, начавшиеся ещё в 2024 году после обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде, привели к отставке премьер-министра Милоша Вучевича в январе 2025 года. Хотя Вучич ранее отрицал возможность досрочных выборов, настаивая на проведении их в конце 2026 года, он согласился их провести, заявив, что их результаты станут «неприятным сюрпризом» для оппонентов.