Вучич пообещал уйти с поста после объявления даты парламентских выборов

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что покинет свой пост на следующий день после того, как объявит дату выборов в парламент страны. Ожидается, что они пройдут осенью 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Darko Vojinovic / AP Александр Вучич

Фото: Darko Vojinovic / AP

«В качестве президента республики я должен объявить о проведении парламентских выборов, затем пройдет несколько дней, и я подам в отставку»,— заявил Вучич в интервью TV Pink. Он также в очередной раз сказал, что уже «выносит вещи из своего кабинета».

Александр Вучич был избран президентом Сербии в 2017 году. В 2022 году был переизбран на второй срок, который истекает весной 2027 года.

С конца мая Александр Вучич говорит о досрочном сложении полномочий и отказе от участия в следующих президентских выборах. Позднее он объявил, что в октябре или ноябре в стране состоятся досрочные парламентские выборы: их дата пока не определена. Сербские политические эксперты допускают, что президент хочет использовать их для того, чтобы занять пост главы правительства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сербия вступает в борьбу за нового президента».