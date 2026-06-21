Сербия вступает в борьбу за нового президента

Президент Сербии Александр Вучич объявил в выходные, что осенью в стране пройдут досрочные выборы, а какие именно, президентские или парламентские, «станет известно через месяц-другой». Однако предвыборная кампания в Сербии фактически стартовала. 20 июня протестующие полтора года студенты, которые требуют досрочных парламентских выборов, провели массовый митинг в Нови-Саде, пропрезидентская Сербская прогрессивная партия свой митинг готовит 27 июня в столице. А информированные источники “Ъ” в Белграде предупреждают, что сербская выборная развязка может оказаться иной, нежели предполагалось ранее: вместо внеочередных парламентских выборов осенью состоятся досрочные президентские выборы, а президент Александр Вучич, недавно пообещавший подать в отставку, просто пересядет в кресло премьера. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Irakli Gedenidze / File Photo / Reuters Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Irakli Gedenidze / File Photo / Reuters

О сроках проведения в Сербии досрочных выборов Александр Вучич объявил вечером 20 июня в интервью сразу трем провластным телеканалам — Informer, Prva и Pink. Президент сообщил, что «одни выборы» пройдут в октябре или ноябре, а через месяц-другой станет известно, какие это будут выборы.

О том, что Сербии предстоят досрочные выборы в парламент, Александр Вучич говорил в последнее время не раз. Это ключевое требование сербских студентов, которые протестуют уже более полутора лет после трагедии в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, когда в результате обрушения бетонного козырька только что реконструированного вокзала погибли 16 человек. Когда президент давал упомянутое интервью, в Нови-Саде прошел массовый митинг протеста, на котором вновь прозвучало то же главное требование.

Недавно президент решил, похоже, перемешать карты. Александр Вучич объявил, что намерен подать в отставку с поста президента «через три-четыре месяца, а возможно, и ранее» и что «уже начал упаковывать книги в президентском кабинете». Многие сербские политики и эксперты расценили это неожиданное заявление президента, второй срок которого истекает весной будущего года, как анонс проведения одновременно досрочных парламентских и президентских выборов в расчете на получение правящей партией большинства в парламенте и избрание самого Александра Вучича премьером.

На новый расклад тут же отреагировали сербские студенты. В конце минувшей недели их лидеры объявили, что выдвинут своего кандидата в президенты и призвали все партии оппозиции поддержать его, что, по прогнозам, обеспечило бы ему победу.

О кандидате в президенты от студентов упомянул в интервью трем телеканалам и сам Александр Вучич. По его словам, это может быть и бывший баскетболист Деян Бодирога, и знаменитый режиссер Эмир Кустурица. Ранее президент заявлял, что студенческим кандидатом станет ректор Белградского университета Владан Джокич. О кандидате от правящей партии Александр Вучич говорит уклончиво и имен пока не называет.

Выборная кампания в Сербии и борьба за президентский пост фактически стартовала. Об этом свидетельствуют и протестный митинг студентов в Нови-Саде, и анонсированный на 27 июня массовый митинг правящей партии в Белграде.

Иформированные источники “Ъ” в Белграде предупреждают, что сербская выборная развязка может оказаться не совсем такой, как прогнозируется сейчас, когда предполагается одновременное проведение осенью досрочных парламентских и президентских выборов.

Источники исходят из того, что у партии власти нет сильного кандидата в президенты, который смог бы гарантированно победить кандидата студентов и оппозиции, и нынешний президент об этом знает.

Поэтому подав через пару месяцев в отставку с поста президента, как и пообещал недавно, Александр Вучич может тут же пересесть в кресло премьера, который по конституции имеет более широкие полномочия, нежели президент, и оставаться на этом посту, по меньшей мере, до конца 2027 года, когда истекает срок нынешнего парламента. При таком раскладе будет уже не столь важно, кто победит на досрочных президентских выборах нынешней осенью.

Аналогичный сценарий прогнозирует сербский адвокат и политолог Синиша Николич, который был главой администрации погибшего сербского премьера Зорана Джинджича: «Президент объявляет об отставке уже на митинге 27 июня, и. о. президента становится спикер парламента Ана Брнабич, которая предлагает Александра Вучича на пост главы правительства вместо нынешнего премьера Джуро Мацута. Вучич с новым правительством разворачивает бурную кампанию, анонсирует огромные пенсии, зарплаты и инвестиции. Освобождает Косово, объединяет Сербию с Республикой Сербской, вводит Сербию в ЕС (на словах.— “Ъ”). И. о. президента назначает 27 сентября президентские выборы, на которых кандидат оппозиции, вероятно, побеждает кандидата власти, но Вучич с помощью своего правительства и СМИ сводит его влияние к минимуму, как это делал Слободан Милошевич. А будущей весной он проводит в Белграде Всемирную выставку EXPO 2027 и на волне эйфории своих избирателей назначает парламентские выборы».

Геннадий Сысоев