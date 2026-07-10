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Тейлор Свифт заплатила $160 тыс. властям Нью-Йорка за свою свадьбу

Американская певица Тейлор Свифт заплатила более $160 тыс. администрации Нью-Йорка за разрешение на проведение своей свадьбы с Трэвисом Келси на арене в «Мэдисон-сквер-гарден». Как сообщает Variety, об этом стало известно из пресс-конференции мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани.

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт

Фото: Danny Moloshok /Reuters, Danny Moloshok / File photo / Reuters

Тейлор Свифт

Фото: Danny Moloshok /Reuters, Danny Moloshok / File photo / Reuters

Представленное певице разрешение включало перекрытие улиц, привлечение дополнительных сотрудников полиции, возведение заграждений на прилегающей к месту свадебных торжеств территории и т. п. Внесенная ею сумма включала также оплату сверхурочной работы сотрудников полиции. На вопрос журналистов, оплатит ли Тейлор Свифт полицейским сверхурочные, господин Мамдани ответил: «Тейлор Свифт заплатит… и уже оплатила стоимость разрешения на проведение мероприятия, которая составила более $160 тыс.». По его словам, разрешение было выдано всего за несколько дней до самой свадьбы.

Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси прошла 2–3 июля на закрытой арене «Мэдисон-сквер-гарден» в условиях строжайшей секретности. В первый день состоялся обед на 100 гостей. Во второй день съехались около 1 тыс. приглашенных гостей, включая звезд и знаменитостей. По оценкам СМИ, все торжества могли обойтись в $30–50 млн.

Алена Миклашевская

Фотогалерея

Яркие моменты в карьере Тейлор Свифт

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Тейлор Свифт получает награду Horizon Award на 41-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Тейлор Свифт получает награду Horizon Award на 41-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Фото: Jeff Adkins / AP

Тейлор Свифт выступает на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Тейлор Свифт выступает на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Фото: Mark J. Terrill / AP

Тейлор Свифт со своей командой музыкантов получает премию «Артист года» на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Тейлор Свифт со своей командой музыкантов получает премию «Артист года» на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Фото: Mark Humphrey / AP

Тейлор Свифт выступает на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Тейлор Свифт выступает на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Фото: Mark Humphrey / AP

Тейлор Свифт выступает в Мэдисон-сквер-Гарден в Нью-Йорке в рамках своего второго всемирного тура «Speak out»

Тейлор Свифт выступает в Мэдисон-сквер-Гарден в Нью-Йорке в рамках своего второго всемирного тура «Speak out»

Фото: Charles Sykes / AP

Зрители несут Тейлор Свифт на руках на церемонии награждения MTV Video Music Awards

Зрители несут Тейлор Свифт на руках на церемонии награждения MTV Video Music Awards

Фото: Mark J. Terrill / Invision / AP

Тейлор Свифт исполянет песню «All Too Well» на 56-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Тейлор Свифт исполянет песню «All Too Well» на 56-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Фото: Matt Sayles / Invision / AP

Модель Алессандра Амбросио и Тейлор Свифт (справа) на показе Victoria&#39;s Secret

Модель Алессандра Амбросио и Тейлор Свифт (справа) на показе Victoria's Secret

Фото: Joel Ryan / Invision / AP

Тейлор Свифт выступает на 58-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Тейлор Свифт выступает на 58-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Фото: Matt Sayles / Invision / AP

Тейлор Свифт с наградами в номинаци «Лучший альбом» («1989»), «Лучший клип» (к песне «Bad Blood») и «Запись года» («Blank Space») на 58-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Тейлор Свифт с наградами в номинаци «Лучший альбом» («1989»), «Лучший клип» (к песне «Bad Blood») и «Запись года» («Blank Space») на 58-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Тейлор Свифт выступает на церемонии вручения премии American Music Awards, где ее наградили в номинации «Артист десятилетия»

Тейлор Свифт выступает на церемонии вручения премии American Music Awards, где ее наградили в номинации «Артист десятилетия»

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Тейлор Свифт на 63-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Тейлор Свифт на 63-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Фото: Chris Pizzello / AP

Тейлор Свифт принимает участие в церемонии вручения дипломов в Нью-Йоркском университете

Тейлор Свифт принимает участие в церемонии вручения дипломов в Нью-Йоркском университете

Фото: Seth Wenig / AP

Тейлор Свифт на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards

Тейлор Свифт на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Тейлор Свифт целует футболиста Трэвиса Келса из «Канзас-Сити Чифс» после матча 58-го тура НФЛ за суперкубок

Тейлор Свифт целует футболиста Трэвиса Келса из «Канзас-Сити Чифс» после матча 58-го тура НФЛ за суперкубок

Фото: Brynn Anderson / AP

Тейлор Свифт выступает в рамках своего тура «The Eras»

Тейлор Свифт выступает в рамках своего тура «The Eras»

Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

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Тейлор Свифт получает награду Horizon Award на 41-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Фото: Jeff Adkins / AP

Тейлор Свифт выступает на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Фото: Mark J. Terrill / AP

Тейлор Свифт со своей командой музыкантов получает премию «Артист года» на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Фото: Mark Humphrey / AP

Тейлор Свифт выступает на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки

Фото: Mark Humphrey / AP

Тейлор Свифт выступает в Мэдисон-сквер-Гарден в Нью-Йорке в рамках своего второго всемирного тура «Speak out»

Фото: Charles Sykes / AP

Зрители несут Тейлор Свифт на руках на церемонии награждения MTV Video Music Awards

Фото: Mark J. Terrill / Invision / AP

Тейлор Свифт исполянет песню «All Too Well» на 56-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Фото: Matt Sayles / Invision / AP

Модель Алессандра Амбросио и Тейлор Свифт (справа) на показе Victoria's Secret

Фото: Joel Ryan / Invision / AP

Тейлор Свифт выступает на 58-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Фото: Matt Sayles / Invision / AP

Тейлор Свифт с наградами в номинаци «Лучший альбом» («1989»), «Лучший клип» (к песне «Bad Blood») и «Запись года» («Blank Space») на 58-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Тейлор Свифт выступает на церемонии вручения премии American Music Awards, где ее наградили в номинации «Артист десятилетия»

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Тейлор Свифт на 63-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Фото: Chris Pizzello / AP

Тейлор Свифт принимает участие в церемонии вручения дипломов в Нью-Йоркском университете

Фото: Seth Wenig / AP

Тейлор Свифт на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Тейлор Свифт целует футболиста Трэвиса Келса из «Канзас-Сити Чифс» после матча 58-го тура НФЛ за суперкубок

Фото: Brynn Anderson / AP

Тейлор Свифт выступает в рамках своего тура «The Eras»

Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси привлекла большое внимание еще до ее проведения в Нью-Йорке. Ранее появлялись сообщения о том, что церемония могла состояться в штате Теннесси, где пара расписалась в кругу близких. Затем последовала масштабная подготовка к торжеству в Нью-Йорке, которая включала перекрытие улиц и планируемый прием для большого количества гостей на Манхэттене. В августе 2025 года пара объявила о помолвке, что также оказало влияние на рынок природных бриллиантов, стимулируя интерес к обручальным кольцам.

Помимо значительных расходов на свадьбу, которые оценивались в $30-50 млн, масштабные торжества и концерты Тейлор Свифт часто оказывают заметное влияние на экономику. Ранее ее мировое турне The Eras Tour побило исторические рекорды по прибыли, а также вызвало эффект, известный как «свифтфляция», когда расходы фанатов на билеты, проживание, и прочие услуги приводили к росту цен в городах проведения концертов. Вклад от 15 концертов Тейлор Свифт в Великобритании, по расчетам, мог составить $1,26 млрд.

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