Тейлор Свифт заплатила $160 тыс. властям Нью-Йорка за свою свадьбу
Американская певица Тейлор Свифт заплатила более $160 тыс. администрации Нью-Йорка за разрешение на проведение своей свадьбы с Трэвисом Келси на арене в «Мэдисон-сквер-гарден». Как сообщает Variety, об этом стало известно из пресс-конференции мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани.
Тейлор Свифт
Фото: Danny Moloshok /Reuters, Danny Moloshok / File photo / Reuters
Представленное певице разрешение включало перекрытие улиц, привлечение дополнительных сотрудников полиции, возведение заграждений на прилегающей к месту свадебных торжеств территории и т. п. Внесенная ею сумма включала также оплату сверхурочной работы сотрудников полиции. На вопрос журналистов, оплатит ли Тейлор Свифт полицейским сверхурочные, господин Мамдани ответил: «Тейлор Свифт заплатит… и уже оплатила стоимость разрешения на проведение мероприятия, которая составила более $160 тыс.». По его словам, разрешение было выдано всего за несколько дней до самой свадьбы.
Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси прошла 2–3 июля на закрытой арене «Мэдисон-сквер-гарден» в условиях строжайшей секретности. В первый день состоялся обед на 100 гостей. Во второй день съехались около 1 тыс. приглашенных гостей, включая звезд и знаменитостей. По оценкам СМИ, все торжества могли обойтись в $30–50 млн.
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Яркие моменты в карьере Тейлор Свифт
Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси привлекла большое внимание еще до ее проведения в Нью-Йорке. Ранее появлялись сообщения о том, что церемония могла состояться в штате Теннесси, где пара расписалась в кругу близких. Затем последовала масштабная подготовка к торжеству в Нью-Йорке, которая включала перекрытие улиц и планируемый прием для большого количества гостей на Манхэттене. В августе 2025 года пара объявила о помолвке, что также оказало влияние на рынок природных бриллиантов, стимулируя интерес к обручальным кольцам.
Помимо значительных расходов на свадьбу, которые оценивались в $30-50 млн, масштабные торжества и концерты Тейлор Свифт часто оказывают заметное влияние на экономику. Ранее ее мировое турне The Eras Tour побило исторические рекорды по прибыли, а также вызвало эффект, известный как «свифтфляция», когда расходы фанатов на билеты, проживание, и прочие услуги приводили к росту цен в городах проведения концертов. Вклад от 15 концертов Тейлор Свифт в Великобритании, по расчетам, мог составить $1,26 млрд.