Тейлор Свифт заплатила $160 тыс. властям Нью-Йорка за свою свадьбу

Американская певица Тейлор Свифт заплатила более $160 тыс. администрации Нью-Йорка за разрешение на проведение своей свадьбы с Трэвисом Келси на арене в «Мэдисон-сквер-гарден». Как сообщает Variety, об этом стало известно из пресс-конференции мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тейлор Свифт

Фото: Danny Moloshok /Reuters, Danny Moloshok / File photo / Reuters Тейлор Свифт

Фото: Danny Moloshok /Reuters, Danny Moloshok / File photo / Reuters

Представленное певице разрешение включало перекрытие улиц, привлечение дополнительных сотрудников полиции, возведение заграждений на прилегающей к месту свадебных торжеств территории и т. п. Внесенная ею сумма включала также оплату сверхурочной работы сотрудников полиции. На вопрос журналистов, оплатит ли Тейлор Свифт полицейским сверхурочные, господин Мамдани ответил: «Тейлор Свифт заплатит… и уже оплатила стоимость разрешения на проведение мероприятия, которая составила более $160 тыс.». По его словам, разрешение было выдано всего за несколько дней до самой свадьбы.

Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси прошла 2–3 июля на закрытой арене «Мэдисон-сквер-гарден» в условиях строжайшей секретности. В первый день состоялся обед на 100 гостей. Во второй день съехались около 1 тыс. приглашенных гостей, включая звезд и знаменитостей. По оценкам СМИ, все торжества могли обойтись в $30–50 млн.

Алена Миклашевская