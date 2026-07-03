Свадьба на все деньги

$20 млн, 20 тыс. гостей и перекрытый центр Нью-Йорка: певица Тейлор Свифт 4 июля сыграет свадьбу со звездой американского футбола Трэвисом Келси, пишут СМИ. По данным Forbes, всего за церемонию в «Мэдисон-сквер-гарден» пара заплатит даже больше, чем миллиардер Джефф Безос. Ценник станет рекордным за всю историю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Dee Delgado / Reuters Фото: David Dee Delgado / Reuters

Это будет грандиозное шоу, рассказал “Ъ FM” американский композитор из Нью-Йорка Константин Суховецкий:

«"Мэдисон-сквер-гарден" — это площадка для поп-выступлений, я там не выступал, просто потому что там классические пианисты не играют, нет акустики. Я, если честно, не удивляюсь новостям про Тейлор Свифт. Она молодец, хотя к ее фанатам я не отношусь. Я немножко, может быть, в этом плане старомодный и слушаю старые записи Мадонны. Но Тейлор Свифт — единственная на сегодняшний день из исполнителей и композиторов, кто музыкой заработал больше $2 млрд».

Официального подтверждения, что свадьба состоится 4 июля, нет, однако опрошенные Forbes и BBC эксперты в этом не сомневаются. По данным собеседников изданий, пара построит внутри арены замок, окруженный зеленью. Только на цветы Свифт потратит $3 млн. Расходы на кейтеринг и бар превысят $1 млн, пишет Forbes. Но не всем такой пафос по душе, поделился с “Ъ FM” американский продюсер, член комитета премии «Оскар» Дмитрий Будрин:

«Я преподаю, помогаю молодым актерам. Так вот, среди тех, кто создает независимое кино, это просто вызывает раздражение, в Голливуде особенно. Молодые люди говорят, что это ярмарка тщеславия. Сейчас у нас в Голливуде меньше работы, а информации все больше. Тейлор Свифт все-таки является одной из самых популярных певиц, и такое широкое обсуждение новостей, с нею связанных, дало такой неожиданный результат».

На профессиональное оборудование, топовых звукорежиссеров, освещение и элитный оркестр потратят почти $300 тыс. Свадебным фотографам заплатят еще $300 тыс. Примерно $1 млн уйдет на оплату двухдневного проживания гостей в отеле. Для Тейлор Свифт это смешные суммы, уверен музыкальный критик Сергей Соседов:

«Никто же не может оценить, сколько реально стоит чей-либо концерт. Всё определяет рынок, спрос, предложение. Вот на выступления Свифт ходят, за них платят, она имеет такие доходы. В итоге всем работникам "Мэдисон-сквер-гарден" выплатят зарплату, зал на день закроют, плохо что ли?».

Среди VIP-гостей свадебной церемонии, по данным СМИ, значатся Селена Гомес, Грейси Абрамс, Лана Дель Рей и Эмма Стоун. Перед праздником Тейлор Свифт и Трэвис Келси пожертвовали $26 млн на благотворительность, выяснили французские СМИ. Среди получателей — организации по защите прав человека и охраны животных.

Леонид Пастернак