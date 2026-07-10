Цивилев связал запрет на экспорт дизеля с предотвращением ажиотажа
Запрет на экспорт дизельного топлива из России был введен для того, чтобы снизить ажиотаж, заявил министр энергетики Сергей Цивилев на совещании по вопросам обеспечения АПК топливом под председательством главы Минсельхоза Оксаны Лут. Он подчеркнул, что запасы дизеля в России есть.
Сергей Цивилев
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Основным вопросом министр назвал обеспечение топливом потребителей, в первую очередь из аграрного сектора. «Совместно с регионами и нефтяными компаниями ведется работа по заключению прямых договоров, определению региональных операторов, закреплению сельхозтоваропроизводителей за нефтебазами и АЗС», — указано в пресс-релизе Минсельхоза.
Введение временного запрета на экспорт дизельного топлива стало одной из мер поддержки топливного рынка. Дефицит на нем наблюдается с конца мая. По словам вице-премьера Александра Новака, это происходит из-за атак БПЛА, которые выводят из строя российские НПЗ.
Запрет на экспорт дизельного топлива является частью более широкого комплекса мер, которые российское правительство принимает для стабилизации топливного рынка и предотвращения дефицита. Аналогичные меры, включая эмбарго на экспорт бензина и дизельного топлива, вводились и ранее, например, с 21 сентября 2023 года, а также с 1 марта 2024 года, чтобы нивелировать рост спроса в весенне-летний период и во время плановых ремонтов НПЗ. Тогда целью было насыщение внутреннего рынка топливом и снижение цен, которые росли из-за валютных колебаний, снижения дисконтов по продажам российской нефти Urals и роста мировых цен. При этом, по данным на конец 2025 года, Минэнерго рассчитывало, что введенные меры позволят создать избыток топлива на внутреннем рынке, и заявляло, что ситуация стабильна, а рынок полностью обеспечен предложением.
Несмотря на общие запреты, правительство уже ранее частично ослабляло ограничения, разрешая трубопроводные поставки дизельного топлива при условии, что производитель направляет не менее 50% объема на внутренний рынок. Однако такие послабления не касались компаний, которые исторически поставляли на внутренний рынок меньшие объемы. Власти также обсуждали возможность полного снятия запретов на экспорт бензина и дизеля для всех участников рынка, ссылаясь на насыщение внутреннего рынка. В целом, принимаемые меры направлены на поддержание стабильности и обеспечение потребностей внутреннего рынка, особенно аграрного сектора в период сельскохозяйственных работ.