Цивилев связал запрет на экспорт дизеля с предотвращением ажиотажа

Запрет на экспорт дизельного топлива из России был введен для того, чтобы снизить ажиотаж, заявил министр энергетики Сергей Цивилев на совещании по вопросам обеспечения АПК топливом под председательством главы Минсельхоза Оксаны Лут. Он подчеркнул, что запасы дизеля в России есть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Цивилев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Цивилев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Основным вопросом министр назвал обеспечение топливом потребителей, в первую очередь из аграрного сектора. «Совместно с регионами и нефтяными компаниями ведется работа по заключению прямых договоров, определению региональных операторов, закреплению сельхозтоваропроизводителей за нефтебазами и АЗС», — указано в пресс-релизе Минсельхоза.

Введение временного запрета на экспорт дизельного топлива стало одной из мер поддержки топливного рынка. Дефицит на нем наблюдается с конца мая. По словам вице-премьера Александра Новака, это происходит из-за атак БПЛА, которые выводят из строя российские НПЗ.