На Серовском тракте ввели временные ограничения движения из-за подтопления

На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов временно ограничили движение из-за подтопления проезжей части в районе поселка Верх-Нейвинский. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«На 29-м километре автодороги "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов" Верхнепышминского района (разворот на монастырь) транспортные средства, следующие в сторону Невьянска, перенаправляются на автомобильную дорогу "Обход Верхней Пышмы" через поселок Балтым с выходом на автомобильную дорогу "Верхняя Пышма – Невьянск"»,— сообщили в ведомстве.

При этом автомобили, следующие в Таватуй, Селен и Мурзинку, пропускают в прямом направлении.

На обратном направлении трассы, в Невьянском районе в сторону Екатеринбурга, на участке с 292-го по 306-й км организован реверсивный проезд по встречной полосе. Там установили дорожные знаки 5.8 и 5.9 «Реверсивное движение», экипажи ДПС регулируют движение.

Полина Бабинцева