РБК узнал о подготовке новых мер поддержки топливного рынка

В правительстве обсуждают новые меры по насыщению топливного рынка и удержанию цен на бензин и дизель на прежнем уровне. Эти вопросы поднимали на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака, утверждают два источника РБК в отрасли.

Предлагается разобраться с необоснованным закрытием АЗС ночью, проанализировать биржевые цены на белорусское топливо и распространить топливный демпфер на дизель. Ранее в Налоговый кодекс уже были внесены изменения, разрешающие получить демпфер при импорте бензина организациям, которые уполномочены правительством.

Кроме того, рассматривается разработка механизма своповых операций с нефтепродуктами, чтобы оптимизировать логистику поставок топлива на востоке и западе России. По словам одного из собеседников РБК, он может работать примерно так: если компания купила топливо на бирже на определенном базисе поставки, но ближе к ней находится другой НПЗ, то именно это предприятие займется поставкой.

После начала топливного кризиса в России уже временно сократили внутреннее производство бензина, увеличили загрузку и перенесли ремонты НПЗ, направили ранее накопленные объемы на рынок, а также ввели временный запрет на экспорт дизеля. О принятых и запланированных решениях Александр Новак рассказал Владимиру Путину 8 июля. Президент призвал срочно обеспечить потребности в топливе жителей и гостей Крыма.