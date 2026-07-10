РБК узнал о подготовке новых мер поддержки топливного рынка
В правительстве обсуждают новые меры по насыщению топливного рынка и удержанию цен на бензин и дизель на прежнем уровне. Эти вопросы поднимали на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака, утверждают два источника РБК в отрасли.
Предлагается разобраться с необоснованным закрытием АЗС ночью, проанализировать биржевые цены на белорусское топливо и распространить топливный демпфер на дизель. Ранее в Налоговый кодекс уже были внесены изменения, разрешающие получить демпфер при импорте бензина организациям, которые уполномочены правительством.
Кроме того, рассматривается разработка механизма своповых операций с нефтепродуктами, чтобы оптимизировать логистику поставок топлива на востоке и западе России. По словам одного из собеседников РБК, он может работать примерно так: если компания купила топливо на бирже на определенном базисе поставки, но ближе к ней находится другой НПЗ, то именно это предприятие займется поставкой.
После начала топливного кризиса в России уже временно сократили внутреннее производство бензина, увеличили загрузку и перенесли ремонты НПЗ, направили ранее накопленные объемы на рынок, а также ввели временный запрет на экспорт дизеля. О принятых и запланированных решениях Александр Новак рассказал Владимиру Путину 8 июля. Президент призвал срочно обеспечить потребности в топливе жителей и гостей Крыма.
Меры по стабилизации топливного рынка активно обсуждаются Правительством РФ и вице-премьером Александром Новаком. Эти обсуждения ведутся на фоне временных запретов на экспорт бензина и дизеля, изменений в демпферном механизме и введении лимитов на продажу топлива на АЗС, что стало ответом на дефицит и рост цен. Одной из целей таких мер является предотвращение дальнейшего роста цен выше уровня инфляции и обеспечение внутреннего спроса.
Власти также рассматривают возможность временного снижения экологических стандартов топлива до "Евро-2", что позволит увеличить объем производства и насытить рынок сотнями тысяч тонн бензина в месяц, используя при этом менее глубокую переработку нефти. Эксперты отмечают, что это решение может обеспечить физическую доступность топлива, хотя и за счет снижения качества. Также обсуждалось создание отдельной секции на бирже для конечных потребителей и корректировка нормативов биржевых продаж для нефтекомпаний.
Ранее правительство уже вводило ограничения, например, запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, увеличение нормативов биржевых продаж и корректировку демпферных выплат. Эти меры позволили стабилизировать ситуацию, но привели к снижению объемов биржевых продаж и необходимости постоянного "ручного" управления рынком. Аналитики предупреждают, что, хотя эти действия дают краткосрочный эффект, они не решают структурные проблемы рынка и создают сложности для независимых АЗС и небольших компаний.