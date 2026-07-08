Крым, НПЗ, запрет на экспорт: Путин и Новак обсудили топливный кризис

Владимир Путин провел совещание с правительством по решению топливного кризиса. Александр Новак доложил президенту о введении запрета на экспорт дизельного топлива, увеличении загрузки, переносе ремонтов НПЗ и ограничении предельного роста цен на бирже. Путин поручил в первую очередь обеспечить топливом Крым и представителей силовых структур, но проблем, по его словам, не должны чувствовать и остальные граждане. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Новак

Ситуация на внутреннем топливном рынке остается непростой.

Произошло временное сокращение производства бензинов.

В результате атак на инфраструктуру были повреждены многие НПЗ.

Спрос на моторное топливо вырос примерно на треть год к году.

Увеличили загрузку и перенесли ремонты НПЗ, направлены ранее накопленные объемы на рынок.

Сегодня ввели запрет на экспорт дизтоплива.

В июле начнем импортировать нефтепродукты для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке.

Нулевая пошлина на импорт нефтепродуктов и присадок продлена еще на один год.

Отработали с РЖД возможность скидок на перевозки в рамках импорта топлива.

Ограничили предельный рост цен на бирже, это будет стабилизировать цены.

Правительство и ФАС разбираются с ценами на топливо в Крыму, сейчас они завышенные.

Путин