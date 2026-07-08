Крым, НПЗ, запрет на экспорт: Путин и Новак обсудили топливный кризис
Новак: Россия начинает импортировать топливо
Владимир Путин провел совещание с правительством по решению топливного кризиса. Александр Новак доложил президенту о введении запрета на экспорт дизельного топлива, увеличении загрузки, переносе ремонтов НПЗ и ограничении предельного роста цен на бирже. Путин поручил в первую очередь обеспечить топливом Крым и представителей силовых структур, но проблем, по его словам, не должны чувствовать и остальные граждане. Главные заявления — в подборке «Ъ».
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства Александр Новак
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Новак
- Ситуация на внутреннем топливном рынке остается непростой.
- Произошло временное сокращение производства бензинов.
- В результате атак на инфраструктуру были повреждены многие НПЗ.
- Спрос на моторное топливо вырос примерно на треть год к году.
- Увеличили загрузку и перенесли ремонты НПЗ, направлены ранее накопленные объемы на рынок.
- Сегодня ввели запрет на экспорт дизтоплива.
- В июле начнем импортировать нефтепродукты для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке.
- Нулевая пошлина на импорт нефтепродуктов и присадок продлена еще на один год.
- Отработали с РЖД возможность скидок на перевозки в рамках импорта топлива.
- Ограничили предельный рост цен на бирже, это будет стабилизировать цены.
- Правительство и ФАС разбираются с ценами на топливо в Крыму, сейчас они завышенные.
Путин
- Нужно обеспечить потребности госорганов и силовиков топливом, но проблем не должны чувствовать и граждане.
- Необходимо срочно поддержать жителей и гостей Крыма.
- Запас прочности энергосистемы РФ один из самых высоких в мире, нужно просто организовать работу.
- Вертикально-интегрированные нефтяные компании не должны «зажимать» топливо только в рамках своих сетей.
- Проблем с поставками топлива в АПК, по данным Минсельхоза, сейчас нет.
- Противник пытается стремится создать нервозную обстановку в российском обществе.
- Поручил быстрее развернуть возможности малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.
- Важно, чтобы независимые АЗС получали топливо.
- Трудности с топливом связанны в том числе с попытками противника сорвать сезон отпусков.