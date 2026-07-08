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Крым, НПЗ, запрет на экспорт: Путин и Новак обсудили топливный кризис

Новак: Россия начинает импортировать топливо

Владимир Путин провел совещание с правительством по решению топливного кризиса. Александр Новак доложил президенту о введении запрета на экспорт дизельного топлива, увеличении загрузки, переносе ремонтов НПЗ и ограничении предельного роста цен на бирже. Путин поручил в первую очередь обеспечить топливом Крым и представителей силовых структур, но проблем, по его словам, не должны чувствовать и остальные граждане. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства Александр Новак

Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Новак

  • Ситуация на внутреннем топливном рынке остается непростой.
  • Произошло временное сокращение производства бензинов.
  • В результате атак на инфраструктуру были повреждены многие НПЗ.
  • Спрос на моторное топливо вырос примерно на треть год к году.
  • Увеличили загрузку и перенесли ремонты НПЗ, направлены ранее накопленные объемы на рынок.
  • Сегодня ввели запрет на экспорт дизтоплива.
  • В июле начнем импортировать нефтепродукты для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке.
  • Нулевая пошлина на импорт нефтепродуктов и присадок продлена еще на один год.
  • Отработали с РЖД возможность скидок на перевозки в рамках импорта топлива.
  • Ограничили предельный рост цен на бирже, это будет стабилизировать цены.
  • Правительство и ФАС разбираются с ценами на топливо в Крыму, сейчас они завышенные.

Путин

  • Нужно обеспечить потребности госорганов и силовиков топливом, но проблем не должны чувствовать и граждане.
  • Необходимо срочно поддержать жителей и гостей Крыма.
  • Запас прочности энергосистемы РФ один из самых высоких в мире, нужно просто организовать работу.
  • Вертикально-интегрированные нефтяные компании не должны «зажимать» топливо только в рамках своих сетей.
  • Проблем с поставками топлива в АПК, по данным Минсельхоза, сейчас нет.
  • Противник пытается стремится создать нервозную обстановку в российском обществе.
  • Поручил быстрее развернуть возможности малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.
  • Важно, чтобы независимые АЗС получали топливо.
  • Трудности с топливом связанны в том числе с попытками противника сорвать сезон отпусков.
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