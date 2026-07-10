Кафе «Шампурико» в Екатеринбурге закрыли на месяц из-за нарушений санитарных норм

В Екатеринбурге судебные приставы опечатали кафе быстрого питания «Шампурико» на улице Технической, 63. Заведение закрыли на 30 суток по решению суда из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУФССП России по Свердловской области Фото: ГУФССП России по Свердловской области

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в кафе, был признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований (ст. 6.6 КоАП РФ).

В ходе проверки установлено, что в заведении не проводился производственный контроль на основе принципов ХАССП. Загрузка продуктов осуществлялась через «чистую зону» (где размещена моечная зона), а мясо, маринованные продукты и рыба обрабатывались на одном производственном столе. Кроме того, персонал кафе не соблюдал правила личной гигиены.

Суд назначил наказание в виде приостановки деятельности на 30 суток. Приставы выехали на место, опечатали вход и оборудование. Предпринимателя предупредили об ответственности за попытку возобновить работу до истечения срока.

Полина Бабинцева