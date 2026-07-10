На ЕКАД водитель Chevrolet врезался в грузовик, погиб пассажир
На 72-м км Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) водитель Chevrolet Lacetti врезался в стоявший на дороге грузовик, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области. В результате ДТП пассажир легкового автомобиля скончался на месте. Его личность устанавливается. Еще двое пассажиров — 38-летний житель Челябинска и 31-летний житель Копейска — получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
По данным ГАИ, грузовик остановился на проезжей части в крайней правой полосе в нарушение ПДД — без выставленного знака аварийной остановки.
Водитель Chevrolet пояснил автоинспекторам, что при перестроении отвлекся от управления. Установлено, что его водительский стаж составляет шесть лет, признаков опьянения у него не выявлено. Все трое пассажиров легкового автомобиля в момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту ДТП назначено расследование.