На ЕКАД водитель Chevrolet врезался в грузовик, погиб пассажир

На 72-м км Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) водитель Chevrolet Lacetti врезался в стоявший на дороге грузовик, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области. В результате ДТП пассажир легкового автомобиля скончался на месте. Его личность устанавливается. Еще двое пассажиров — 38-летний житель Челябинска и 31-летний житель Копейска — получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

По данным ГАИ, грузовик остановился на проезжей части в крайней правой полосе в нарушение ПДД — без выставленного знака аварийной остановки.

Водитель Chevrolet пояснил автоинспекторам, что при перестроении отвлекся от управления. Установлено, что его водительский стаж составляет шесть лет, признаков опьянения у него не выявлено. Все трое пассажиров легкового автомобиля в момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту ДТП назначено расследование.

Полина Бабинцева