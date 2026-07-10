Нефти подлили спрос

Мировой спрос и предложение нефти в июне начали восстанавливаться после майского провала: их поддержало частичное открытие Ормузского пролива, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Вместе с тем сценарий, при котором рынок вернется к профициту уже к концу 2026 года, выглядит все менее вероятным на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Для России перспективы осложняются атаками на нефтяную инфраструктуру: из-за их последствий агентство уже прогнозирует снижение добычи как в этом, так и в следующем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танкеры в Ормузском проливе

Фото: Amirhosein Khorgooi / ISNA / WANA (West Asia News Agency)via REUTERS Танкеры в Ормузском проливе

Фото: Amirhosein Khorgooi / ISNA / WANA (West Asia News Agency)via REUTERS

В июне мировой спрос на нефть после провала в мае, как следует из свежего отчета МЭА, начал постепенно восстанавливаться. Главная причина — заключение временного соглашения о прекращении огня между США и Ираном, которое привело к частичной разблокировке судоходства через Ормузский пролив и снижению цен. Среди других факторов — туристический сезон.

Хотя аналитики ждут дальнейшего восстановления потребления во второй половине года, в целом глобальный спрос по итогам 2026-го, вероятно, сократится.

В своем докладе МЭА прогнозирует спад на 1,05 млн баррелей в сутки (б/с), до 103,46 млн б/с. Июньский прогноз предполагал снижение на 1,12 млн б/с. В 2027 году спрос может вырасти на 2 млн б/с, примерно до 105,47 млн б/с.

Перемирие США с Ираном сказалось и на динамике предложения нефти: в июне оно увеличилось на 4,1 млн б/с, до 98,8 млн б/с. Больше половины прироста поставок (2,5 млн б/с) обеспечили страны ОПЕК+, прежде всего Саудовская Аравия и Кувейт. Заметный вклад в увеличение отгрузок внесли также ОАЭ — страна, напомним, вышла из альянса. Хотя добыча в странах Персидского залива в июне выросла на 3,5 млн б/с к маю, показатель все еще не сопоставим с довоенным.

В МЭА ожидают, что в ближайшие месяцы поставки продолжат расти. В результате в 2026 году мировое предложение сократится на 3,7 млн б/с, а не на 3,9 млн б/с, как предполагалось ранее. Объем поставок составит 102,6 млн б/с. В 2027 году при условии дальнейшего восстановления судоходства через Ормузский пролив предложение может увеличиться почти на 7,5 млн б/с, до 110,1 млн б/с. Прирост обеспечат страны ОПЕК+, а также производители в Северной и Южной Америке.

Аналитики считают, что профицит на рынке нефти может быть вновь зафиксирован уже к концу этого года. Впрочем, с учетом эскалации конфликта на Ближнем Востоке этот сценарий сейчас кажется слишком оптимистичным.

Он, поясним, предполагает не только бесперебойное движение танкеров через Ормузский пролив (судя по сообщениям США, по состоянию на 10 июля он вновь заблокирован), но и возобновление полноценной работы НПЗ стран Персидского залива, что пока представить себе сложно. На новостях о возобновлении конфликта сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на этой неделе выросли до максимальных с 19 июня $78,02 за баррель.

Прогноз МЭА для России скорректирован не столько из-за конфликта на Ближнем Востоке, сколько из-за последствий военной операции на Украине. В связи с атаками на российские нефтеперерабатывающие предприятия и хранилища в 2026 году РФ будет добывать в среднем 8,9 млн б/с, а в 2027-м — 8,8 млн б/c против примерно 9,2 млн б/с в 2025 году.

В июне, по оценкам агентства, российский экспорт нефти и нефтепродуктов составил 7,71 млн б/с. Это на 390 тыс. б/с больше, чем в предыдущем месяце, и на 490 тыс. б/с — чем в июне 2025-го. Поставки нефти выросли на 620 тыс. б/с, до 5,8 млн б/с — максимального показателя с 2022 года. Около половины этого объема, по подсчетам МЭА, куплено Индией. Отгрузки нефтепродуктов в июне сократились на 230 тыс. б/с к маю и на 660 тыс. б/с к показателю 2025 года и составили 1,91 млн б/с. Снижение связано с запретом на экспорт авиакеросина и бензина.

Несмотря на увеличение физических объемов экспорта, российские доходы от продажи нефти и нефтепродуктов сократились почти на $5 млрд к маю, до $15,84 млрд, из-за снижения мировых цен, отмечают аналитики.

Кристина Боровикова