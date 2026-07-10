Трамп заявил о согласии США на просьбу Ирана вернуться к переговорам

США согласились продолжить переговоры с Ираном, однако напомнили, что режим прекращения огня больше не действует. Об этом написал президент Дональд Трамп в Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Руководство Исламской Республики Иран просило продолжить “переговоры”. США согласились, но дали им понять, что режим прекращения огня однозначно закончен»,— заявил господин Трамп.

США и Иран подписали Исламабадский меморандум о взаимопонимании 18 июня, после чего начали 60-дневные переговоры об окончательном урегулировании. Делегации стран встречались в Дохе 1 июля, где договорились создать канал связи для обсуждения реализации меморандума. 11 июля стороны должны были обсудить разморозку средств Ирана и ядерную сделку.

После подписания меморандума стороны обменивались ударами, однако это не мешало проведению переговоров. С 8 июля США и Иран непрерывно атакуют друг друга и обвиняют в нарушении соглашения. Вашингтон вернул нефтяные санкции и пригрозил повторной блокадой портов. После этого Дональд Трамп заявлял, что Иран просит заключить очередную сделку, не уточняя деталей.