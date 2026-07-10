Трамп заявил о согласии США на просьбу Ирана вернуться к переговорам
США согласились продолжить переговоры с Ираном, однако напомнили, что режим прекращения огня больше не действует. Об этом написал президент Дональд Трамп в Truth Social.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
«Руководство Исламской Республики Иран просило продолжить “переговоры”. США согласились, но дали им понять, что режим прекращения огня однозначно закончен»,— заявил господин Трамп.
США и Иран подписали Исламабадский меморандум о взаимопонимании 18 июня, после чего начали 60-дневные переговоры об окончательном урегулировании. Делегации стран встречались в Дохе 1 июля, где договорились создать канал связи для обсуждения реализации меморандума. 11 июля стороны должны были обсудить разморозку средств Ирана и ядерную сделку.
После подписания меморандума стороны обменивались ударами, однако это не мешало проведению переговоров. С 8 июля США и Иран непрерывно атакуют друг друга и обвиняют в нарушении соглашения. Вашингтон вернул нефтяные санкции и пригрозил повторной блокадой портов. После этого Дональд Трамп заявлял, что Иран просит заключить очередную сделку, не уточняя деталей.
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Переговоры между США и Ираном по ядерной программе и другим вопросам велись как минимум с апреля 2025 года, проходя в различных форматах и местах, включая Оман, Женеву, Исламабад и Рим. Эти встречи часто были непрямыми, с участием посредников, таких как Оман, и сопровождались сложной динамикой, поскольку стороны расходились во мнениях относительно формата переговоров и их задач. Так, США настаивали на прямом диалоге, а Иран предпочитал непрямые консультации через посредников. Наряду с этим, американская сторона неоднократно угрожала Тегерану военными действиями в случае провала дипломатических усилий и неприемлемости условий, в то время как Иран обвинял США в политике «максимального давления» и настаивал на равноправном диалоге и гарантиях мира.
Основными темами этих переговоров были ядерная программа Ирана (особенно обогащение урана и его запасы), вопрос снятия санкций с Ирана, а также свободное судоходство в Ормузском проливе. Заявления США о прекращении огня и его последующем завершении касаются меморандума от 17 июня 2026 года, положившего начало 60-дневному периоду переговоров об окончательном урегулировании. Согласно этому меморандуму, стороны договорились сохранять статус-кво: Иран не вводит новых санкций и не размещает войска, а Исламская Республика сохраняет свою ядерную программу.