«Аль-Арабия»: новый раунд переговоров США и Ирана пройдет 11 июля
Следующий раунд переговоров США и Ирана пройдет 11 июля в Пакистане, сообщает «Аль-Арабия» со ссылкой на источники. По их информации, стороны будут обсуждать освобождение Тегерана от американских санкций, разморозку средств Ирана и ядерную сделку.
Состав иранской делегации будет определен после похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи 9 июля. Состав американской делегации также не уточняется.
Предыдущие непрямые переговоры Ирана и США прошли в Дохе 1 июля. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, стороны договорились создать канал связи для обсуждения реализации меморандума, который был подписан 18 июня.
Подробнее — в материале «Ъ» «США и Иран вышли на связь».
Переговоры между США и Ираном по вопросам ядерной программы и снятия санкций уже несколько раз проходили в Исламабаде при посредничестве Пакистана. Так, 11 апреля 2026 года в столице Пакистана состоялся первый раунд переговоров, в ходе которого сторонам не удалось прийти к соглашению. Несмотря на это, США и Иран договорились продолжить диалог, и уже 12 апреля того же года прошли новые встречи, а второй раунд ожидался в конце недели. 22 апреля 2026 года очередной раунд переговоров в Пакистане не состоялся, поскольку Исламская Республика отказалась от участия до тех пор, пока США не снимут блокаду Ормузского пролива.
Переговоры между двумя странами часто характеризуются напряженностью и угрозами срыва, при этом Израиль, по данным The New York Times, видит в них угрозу своим интересам и даже пытался ликвидировать иранских переговорщиков. На фоне этих событий США первоначально наносили удары по Ирану совместно с Израилем с целью смены режима, но позже в Вашингтоне пришли к выводу, что смена режима невозможна и сделали ставку на дипломатию. Один из таких ударов в феврале 2026 года привел к гибели бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. США также сталкиваются с внутренним давлением со стороны консерваторов, которые критикуют любые уступки Тегерану, особенно по вопросам разморозки средств и ядерной сделки.