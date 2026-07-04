«Аль-Арабия»: новый раунд переговоров США и Ирана пройдет 11 июля

Следующий раунд переговоров США и Ирана пройдет 11 июля в Пакистане, сообщает «Аль-Арабия» со ссылкой на источники. По их информации, стороны будут обсуждать освобождение Тегерана от американских санкций, разморозку средств Ирана и ядерную сделку.

Состав иранской делегации будет определен после похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи 9 июля. Состав американской делегации также не уточняется.

Предыдущие непрямые переговоры Ирана и США прошли в Дохе 1 июля. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, стороны договорились создать канал связи для обсуждения реализации меморандума, который был подписан 18 июня.

Подробнее — в материале «Ъ» «США и Иран вышли на связь».