Свердловские власти направят более 15 млрд на подготовку к отопительному сезону

В Свердловской области на подготовку к предстоящему отопительному сезону направят более 15,3 млрд руб. Средства будут направлены в том числе на обновление ветхих коммуникаций. В настоящий момент их ремонт идет в 17 муниципалитетах, сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы региона, в прошлом году количество муниципалитетов, получивших паспорта готовности к зиме, удалось увеличить с 54 до 83. «В этом году у всех муниципалитетов Среднего Урала задача войти в зимний период готовыми по всем параметрам. Должны быть выполнены необходимые работы на сетях, сформированы запасы топлива, отлажено оперативно-диспетчерское управление. Во всех муниципалитетах региона приняты планы подготовки и проведены первые этапы опрессовок тепловых сетей»,— написала Денис Паслер.

Специалисты министерства ЖКХ совместно с Ростехнадзором проверят каждый муниципалитет на выполнение комплекса требований с 1 сентября по 13 ноября.

На данный момент в регионе заменили 38,8 км тепловых сетей, 53,4 км водопроводных коммуникаций и 4,6 км канализационных сетей. До начала отопительного сезона планируется обновить в общей сложности 415 км инженерных коммуникаций. «Формируем запасы топлива для котельных: заготовили 64,4% угля от плана, жидкого топлива — 33,5%, дров — 108,3%. Все работы идут по графику»,— отметил Денис Паслер.

Полина Бабинцева